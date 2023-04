Siatkarze Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle pokonali w środę Asseco Resovię 3:2 (25:19, 19:25, 25:23, 26:28, 15:12). W półfinałowej rywalizacji kędzierzynianie wygrali 3-0 i awansowali do finału PlusLigi.

Siatkarze Zaksy w meczu z Resovią / Krzysztof Świderski / PAP

Finałowym rywalem Zaksy będzie Jastrzębski Węgiel albo Aluron CMC Warta Zawiercie.

Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia 3:2 (25:19, 19:25, 25:23, 26:28, 15:12)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 3-0 dla Zaksy, która awansowała do finału. Resovia zagra o trzecie miejsce.

Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle: Aleksander Śliwka, David Smith, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz, Dmytro Paszycki, Marcin Janusz - Erik Shoji (libero) - Przemysław Stępień, Bartłomiej Kluth, Wojciech Żaliński.

Asseco Resovia: Maciej Muzaj, Mauricio Borges, Jan Kozamernik, Fabian Drzyzga, Torey DeFalco, Jakub Kochanowski - Paweł Zatorski (libero) - Jakub Bucki, Michał Kędzierski, Bartłomiej Mordyl, Bartłomiej Krulicki.