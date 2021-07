Dzisiaj w drugim meczu rozgrywanego w krakowskiej Tauron Arenie siatkarskiego XVIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, Polska pokonała Azerbejdżan 3:0 (25:15, 25:12, 25:10). We wcześniejszym spotkaniu Egipt wygrał z Norwegią 3:2.

Polscy siatkarze na XVIII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera / Łukasz Gągulski / PAP

Siatkarze Azerbejdżanu na Memoriał Wagnera zostali zaproszeni w ostatniej chwili, aby zastąpić Tunezję, która nie mogła zjawić się w Krakowie ze względu na przypadki zakażenia koronawirusem. W porównaniu z wczorajszym spotkaniem z Norwegią trener biało-czerwonych Vital Heynen dał szansę pokazania się Tomaszowi Fornalowi i Norbertowi Huberowi, którzy nie znaleźli się w "dwunastce" na igrzyska.

Polacy bez problemów zdobywali punkty

Mecz miał jednostronny przebieg, Azerowie ani przez moment nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki. Polacy grali na luzie i bez większych problemów zdobywali kolejne punkty. Spotkanie, które trwało niespełna 80 minut, zakończył - dwoma efektownymi asami serwisowymi - Mateusz Bieniek.



Kamil Semeniuk, który wraz z Łukaszem Kaczmarkiem, był najskuteczniejszym zawodnikiem meczu, zdobywając 12 punktów, przyznał, że on i jego koledzy są już myślami w Tokio.



Na razie jednak cieszymy się z tego, że mamy przed sobą jeszcze jedno spotkanie, możemy spędzić czas z kibicami na hali, bo jak wiemy, na igrzyskach spotkania będą rozgrywane bez publiczności. Teraz koncentrujemy się na tym, aby nie doznać żadnej kontuzji i aby nasza forma była już optymalna na pierwszy mecz - powiedział przyjmujący Zaksy Kędzierzyn-Koźle.



Pierwsze miejsce w turnieju

Po dwóch dniach turnieju Polacy zajmują pierwsze z miejsce z dorobkiem dwóch zwycięstw (wczoraj pokonali 3:0 Norwegię) i jutro o godzinie 16 zagrają z Egiptem o triumf w całym turnieju. Egipcjanie natomiast wczoraj wygrali z Azerami 3:0, a w dziś z Norwegami 3:2.



Po meczu z Azerbejdżanem siatkarze, którzy w 1976 roku na igrzyskach w Montrealu pod kierunkiem patrona turnieju Huberta Jerzego Wagnera zdobyli złote medale, przekazali swoim następcom statuetki, życząc im powtórzenia sukcesu w Japonii.



Siatkarzy pożegnał także wicepremier Jarosław Gowin.



Drużyna Huberta Wagnera to byli gladiatorzy siatkówki. Teraz mamy również wspaniałą drużynę. Życzę wam, abyście na igrzyskach odnieśli takie samo zwycięstwo. Jesteśmy z was dumni, trzymamy za was kciuki. Lecie do Tokio po medal - powiedział.



Wicepremier Gowin wręczył także, nadane przez premiera Mateusza Morawieckiego, Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości byłym znakomitym siatkarzom, złotym medalistom mistrzostw świata z 1974 roku i igrzysk olimpijskich z 1976 roku: Edwardowi Skorkowi, Markowi Karbarzowi, Mirosławowi Rybaczewskiemu, Bronisławowi Bebelowi, Zbigniewowi Lubiejewskiemu oraz nieobecnemu w Krakowie Tomaszowi Wójtowiczowi.



Memoriał Wagnera

Memoriał Wagnera rozgrywany jest od 2003 roku. Jego celem jest uhonorowanie pamięci najwybitniejszego polskiego trenera siatkówki - Huberta Jerzego Wagnera, który doprowadził reprezentację Polski do mistrzostwa świata w 1974 roku i złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w 1976 roku. Polacy ośmiokrotnie triumfowali w tym turnieju.



Kraków już po raz szósty jest jego gospodarzem. Wcześniej siatkarze rywalizowali w stolicy Małopolski w 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019 roku. W tej ostatniej edycji, przed dwoma laty, najlepsi okazali się Brazylijczycy.