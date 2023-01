Była to pierwsza bramka krakowskiego zespołu w tym sezonie zdobyta po rzucie rożnym. Było to także premierowe trafienie Rumuna dla Cracovii, do której przeszedł rok temu. Gospodarze utrzymywali przewagę do końca pierwszej połowy. Górnik przed przerwą nie przeprowadził ani jednej groźnej akcji.

Na drugą połowę gospodarze wyszli w bojowych nastrojach i Benjamin Kallman mógł podwyższyć prowadzenie. Najpierw po strzale Fina zza pola karnego piłka otarła się o słupek, a chwilę później nie wykorzystał on sytuacji sam na sam z bramkarzem trafiając w boczną siatkę.

Co się odwlecze... W 53. minucie było już 2:0 dla Cracovii. Tym razem z rzutu rożnego dośrodkował Knap, a David Jablonsky pięknym strzałem głową skierował piłkę w górny róg. Bielica nie miał szans, aby ją zatrzymać.