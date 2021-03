Rozgrywki STATSCORE Futsal Ekstraklasy się nie zatrzymują. Po zaledwie dwóch dniach przerwy nasi ligowcy wracają do gry. Które mecze zapowiadają się najciekawiej?

Zdjęcie ze spotkania Rekord Bielsko-Biała - Piast Gliwice / Dominika Babiarczyk /

Na pewno warto będzie zobaczyć spotkanie w Katowicach. Walczący wciąż o utrzymanie AZS UŚ Katowice podejmie bowiem będącego na prostej drodze do mistrzostwa Rekord Bielsko-Biała. I mogłoby się wydawać, że Akademicy są bez szans, ale wielu zapewne pamięta spotkanie z zeszłego sezonu w stolicy Górnego Śląska. To właśnie tam bielszczanie zaznali jedynej porażki, za co zrewanżowali się potem wygraną... 18:1.

Czy i teraz dojdzie do niespodzianki? Czy tym razem to katowiczanie zrewanżują się mistrzom Polski, wyrównując jednocześnie rachunki? Z pewnością dodałoby to nowych emocji zarówno na w dolnych, jak i górnych rejonach tabeli. Pierwszy gwizdek już jutro o godzinie 16:00. Transmisja spotkania w nSport+ i na canalplus.com.

Już tylko o wicemistrzostwo?

Nawet biorąc pod uwagę ewentualną porażkę bielszczan, Piast oraz Constract wciąż będą mieć bardzo trudne zadanie, aby dogonić Rekordzistów. Z tego też powodu powinni się w tym momencie skupić głównie na walce o wicemistrzostwo.

O to nie będzie łatwo. Gliwiczanie zagrają bowiem z Teamem Lębork, który dopiero co wygrał z... Constractem Lubawa, zaś ci zmierzą się z Red Devils Chojnice, które już może powoli przygotowywać się do nowego sezonu, a i w pierwszym meczu obu drużyn napędzili Konstruktorom sporego stracha.

Poza tym w meczu "za sześć punktów" w kontekście utrzymania AZS UW DARKOMP Wilanów podejmie Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg, FC Reiter Toruń spotka się z MOKS Słonecznym Stokiem Białystok, a Red Dragons Pniewy uda się do Komprachcic na starcie z miejscowym Dremanem.

Komplet spotkań 27. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy

AZS UŚ Katowice - Rekord Bielsko-Biała, sobota, godz. 16.00 (nSport+)

AZS UW DARKOMP Wilanów - Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg, sobota, godz. 16.00 (TVCOM.pl)

P.A. Nova Gliwice - Acana Orzeł Jelcz-Laskowice, sobota, godz. 17.00 (TVCOM.pl)

Piast Gliwice - Team Lębork, niedziela, godz. 16.00 (TVCOM.pl)

Constract Lubawa - Red Devils Chojnice, niedziela, godz. 16.00 (TVCOM.pl)

FC Reiter Toruń - MOKS Słoneczny Stok Białystok, niedziela, godz. 18.00 (TVCOM.pl)

Dreman Opole Komprachcice - Red Dragons Pniewy, niedziela, godz. 18.00 (TVCOM.pl)

Gatta Active Zduńska Wola - GI Malepszy Futsal Leszno 0:5 (walkower)

Pauza: Clearex Chorzów