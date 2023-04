Meksykański sędzia Fernando Hernandez został zawieszony na 12 meczów - poinformowała tamtejsza federacja piłkarska. Arbiter - podczas spotkania Club America z Club Leon - kopnął jednego z zawodników kolanem w pachwinę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło podczas meczu Club America z Club Leon. Gospodarze wyrównali, co rozwścieczyło przyjezdnych. Zawodnicy gości natychmiast ruszyli do arbitra, domagając się sprawdzenia VAR.

Pretensje do Fernando Hernandeza miał m.in. Lucas Romero. Pomocnik Clubu Leon został ukarany żółtą kartką. Chwilę później arbiter kopnął zawodnika kolanem w pachwinę.