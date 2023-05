Leo Messi wypytuje Roberta Lewandowskiego o Barcelonę! Wczoraj podczas gali Laureus Awards były i obecny gwiazdor Barcelony ucięli sobie pogawędkę. Od razu stała się ona gorącym tematem, bo od dłuższego czasu nie milkną spekulacje dotyczące powrotu Argentyńczyka do Dumy Katalonii. O czym zatem rozmawiali obaj piłkarze?

Robert Lewandowski i Lionel Messi podczas meczu Polski z Argentyną na mundialu w Katarze / Zabulon Laurent/ABACA / PAP/Abaca

Takie spotkanie nie mogło umknąć uwadze kamer i dziennikarzy, którzy pojawili się na gali Laureus Awards w Paryżu. Przed rozpoczęciem głównej części imprezy trafili na siebie Leo Messi i Robert Lewandowski. Rozmowa błyskawicznie została zauważona. Tym bardziej, że temat powrotu argentyńskiej gwiazdy do Barcelony wzbudza ogromne emocje wśród kibiców.

Lewandowski rozpoczął wczoraj rozmowę z samym Messim, ale też z jego żoną Antonellą Roccuzzo. Hiszpańskim wysłannikom z Mundo Deportivo udało się podsłuchać fragment rozmowy.

Leo Messi zapytał Lewego czy w Barcelonie wszystko w porządku. Robert krótko potwierdził, a wtedy do rozmowy włączyła się Antonella, która stwierdziła, że Lewandowscy są zakochani w mieście. Po chwili Argentyńczyk dopytał jeszcze Polaka, czy mieszkają pod Barceloną w Castelldefels.

Nie wiadomo natomiast, czy rozmowa zeszła na ewentualny powrót argentyńskiej gwiazdy do Barcelony. Wideo z tej pogawędki zamieścił twitterowy profil All About Argentina.