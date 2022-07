Argentyńczyk Paulo Dybala przenosi się do AS Romy. Były piłkarz Juventusu podpisał z drużyną Nicoli Zalewskiego trzyletni kontrakt.​ Włoski klub wykorzystał ogłoszenie transferu, by zwrócić uwagę na zaginione dzieci.

Paulo Dybala / Shutterstock "Dołączam do drużyny, która jest na fali, do klubu, który nadal tworzy mocne fundamenty na przyszłość i trenera Jose Mourinho, z którym będzie zaszczytem pracować" - napisał Dybala na Twitterze. Czystki w Juventusie Po sezonie 2021/22 Juventus ogłosił rozstanie z trzema piłkarzami: Paulo Dybalą, Włochem Federico Bernardeschim i Hiszpanem Alvaro Moratą. Dwóm pierwszym piłkarzom z końcem czerwca wygasły kontrakty. Morata trafił natomiast do "Starej Damy" na zasadzie wypożyczenia z Atletico Madryt i grał w Serie A przez dwa sezony. Klub nie był zainteresowany wykupieniem Hiszpana. Pobyt w Turynie pełen sukcesów 28-letni Dybala reprezentował Juventus od 2015 roku, przenosząc się z Palermo. W Turynie Argentyńczyk został pięciokrotnym mistrzem Włoch, czterokrotnym zdobywcą Coppa Italia, a dwa razy sięgał krajowy Superpuchar. W drużynie z Turynu rozegrał 293 mecze, strzelając 115 bramek i zaliczając 48 asyst. Pod koniec maja Roma, której zawodnikiem jest Nicola Zalewski, pokonała w Tiranie Feyenoord Rotterdam 1:0 w pierwszym w historii finale Ligi Konferencji. Roma pomaga w poszukiwaniach zaginionych Roma słynie z nietypowych treści w social mediach. Nie inaczej było w przypadku informacji o transferze Argentyńczyka. Klub opublikował filmik, na którym widać zarówno Dybalę, jak i zaginione dzieci z całego świata. Mowa m.in. o zaginionych Polakach - Marii Szurczak z Legnicy, Gabrieli Zawadzkiej z Gdańska czy Maksymilianie Suchycie z Chrzanowa. Zobacz również: Radwańska o meczu ze Świątek: Na korcie może zdarzyć się wszystko

Rafał Majka wycofał się z Tour de France. Tadej Pogacar ma problem

Malownicze plaże, szkoła dla córki. Lewandowscy wiją gniazdko w Katalonii

Magnus Carlsen rezygnuje z obrony tytułu szachowego mistrza świata