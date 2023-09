Marcin Brosz przestał pełnić funkcję trenera młodzieżowych reprezentacji Polski - poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. Jak przekazano, szkoleniowiec nie przyjął propozycji PZPN.

Marcin Brosz / Andrzej Grygiel / PAP

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że Marcin Brosz przestał pełnić funkcję trenera młodzieżowych reprezentacji Polski" - poinformował PZPN w komunikacie.

"Szkoleniowiec otrzymał propozycję dalszej pracy na zasadach, jakie obowiązują w federacji, ale jej nie przyjął, przedstawiając swoją wizję pracy. Ze względu na ustaloną strukturę w Departamencie Szkolenia i Reprezentacji Narodowych PZPN, kontynuacja pracy z rocznikiem 2004 w takiej formule nie była możliwa" - przekazano.

Brosz trenerem reprezentacji Polski do lat 19 został w styczniu 2022 roku. Szkoleniowiec rozpoczął pracę z kadrą U-18 (rocznik 2004), by po etapie selekcyjnym przygotować ją do eliminacji mistrzostw Europy U-19.

Biało-Czerwoni zajęli pierwsze miejsce w grupie i zakwalifikowali się do turnieju finałowego. Na Malcie przegrali 0:2 z Portugalią, wygrali 2:0 z gospodarzami i zremisowali 1:1 z Włochami. Do awansu do półfinału zabrakło jednego gola. Polacy uplasowali się ostatecznie na miejscach 5-6 w Europie.

Po turnieju - zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wynikającymi ze struktury kadr młodzieżowych w Departamencie Szkolenia i Reprezentacji Narodowych - Marcin Brosz miał objąć reprezentację Polski do lat 18 i otrzymał propozycję nowej umowy, lecz z niej nie skorzystał.