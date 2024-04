Komisja Dyscyplinarna PZPN przychyliła się do wniosku o zawieszenie kary zakazu wyjazdu kibiców Wisły Kraków na finał Pucharu Polski w Warszawie - poinformował związek. Oznacza to, że fani "Białej Gwiazdy" będą mogli 2 maja wspierać swoich piłkarzy na PGE Narodowym podczas finałowego starcia z Pogonią Szczecin.

Kibice Wisły Kraków / Łukasz Gagulski / PAP

9 listopada 2022 roku Wisła Kraków rozgrywała w Lublinie spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski z Motorem. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1:0, ale fani gości w pewnym momencie odpalili środki pirotechniczne i rzucili na murawę kilkanaście rac.

Za to Komisja Dyscyplinarna PZPN ukarała klub zakazem wyjazdowym dla zorganizowanej grupy kibiców na dwa mecze Pucharu Polski. Po tym, jak "Biała Gwiazda" w półfinale tegorocznego turnieju pokonała Piast Gliwice (2:1) i awansowała do finału, klub zwrócił się do PZPN z wnioskiem o zawieszenie kary.

Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej PZPN, po którym związek wydał komunikat, że kara zakazu wyjazdów kibiców Wisły Kraków została zawieszona.

"Po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN o zawieszenie kary dyscyplinarnej zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców, orzeczonej w stosunku do Klubu TS Wisła SA 22 listopada 2022 r. w wymiarze 3 meczów, a nadto po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN i pismem Klubu TS Wisła Kraków S.A., Komisja Dyscyplinarna PZPN postanowiła przychylić się do wniosku Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN i zawiesić wykonanie wyżej wymienionej kary na okres próby wynoszący trzy lata" - czytamy w komunikacie.

Komisja Dyscyplinarna PZPN wzięła pod uwagę, że kara, którą nałożono na Wisłę Kraków, nie mogła zostać wykonana w ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na fakt, iż krakowska drużyna rozgrywała wszystkie mecze Pucharu Polski na swoim stadionie.

"Komisja Dyscyplinarna dodatkowo poucza Klub oraz kibiców, że w przypadku powtarzającego się naruszania zasad bezpieczeństwa i porządku na stadionie, będzie zobligowana do zastosowania najsurowszych kar dyscyplinarnych, w tym wykluczenia Klubu z przyszłych rozgrywek Pucharu Polski" - napisano.

"Kibice Pogoni Szczecin i Wisły Kraków, widzimy się 2 maja na PGE Narodowym" - napisał na X (dawniej Twitter) prezes PZPN Cezary Kulesza.