Uruchomiono przejście graniczne Nowy Świat na Mierzei Wiślanej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Straży Granicznej, służb celno-skarbowych, wojewoda pomorski Dariusz Drelich i lokalne władze samorządowe.

Otwarcie nowego morskiego przejścia granicznego Nowy Świat na Mierzei Wiślanej / Marcin Gadomski / PAP

Z tej okazji odbył się briefing prasowy z udziałem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. Andrzeja Prokopskiego i dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dra inż. kpt. żeglugi wielkiej Wiesława Piotrzkowskiego. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych.



Wojewoda Drelich powiedział, że kanał żeglugowy na Mierzei to jedna z tych inwestycji, która wzmacnia pozycję Polski militarnie, gospodarczo i politycznie.

Po raz pierwszy w powojennej historii naszego kraju możemy powiedzieć, że mamy wolny dostęp do Zalewu Wiślanego i nie musimy uzyskiwać zgody naszego wschodniego sąsiada - powiedział Drelich.



Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. Straży Granicznej Andrzej Prokopski dodał, że to już dziewiętnaste morskie przejście graniczne obsługiwane przez funkcjonariuszy MOSG, które będzie obsługiwane całodobowo w ruchu osobowym i towarowym.



Odprawy statków będą wykonywane w wyznaczonych dwóch miejscach, tzw. punktach kontroli granicznej - mówił kontradm. Prokopski. To miejsce obsługiwać będą funkcjonariusze placówki granicznej w Krynicy Morskiej.



Otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej - drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim odbyło się 17 września 2022 r.