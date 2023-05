Inter kontra Milan, Milan kontra Inter. Dwie ekipy z Mediolanu powalczą ze sobą o finał Ligi Mistrzów. W ostatnich sezonach zdarzały nam się w Champions League derby Londynu czy Madrytu. Teraz pora na Mediolan, który wraca po kilkunastu latach i znów zobaczy swój zespół w finale europejskich rozgrywek.

Trening piłkarzy Interu / MATTEO BAZZI / PAP/EPA

AC Milan ma w dorobku 7 triumfów w Pucharze Europy czy też Lidze Mistrzów (tak rozgrywki nazywają się od sezonu 1992/1993). Inter w rozgrywkach wygrywał trzykrotnie. Od ostatnich triumfów mediolańskich klubów w Champions League mija już jednak po kilkanaście lat. Milan czeka na taki sukces od 2007 roku. Inter od 2010. Od tego czasu rozpieszczeni sukcesami fani włoskiej piłki jedynie dwukrotnie oglądali w finale Ligi Mistrzów Juventus i były to dwa finały przez ten klub przegrane. Teraz jeden włoski - a dokładnie rzecz biorąc mediolański - klub na pewno w finale zagra. Pytanie który? Milan czyli rossoneri, czerwono-czarni czy też Inter czyli nerazzurri, czarno-niebiescy.

Nie ma sensu zagrzebywać się w przebogatą i bardzo długą historię rywalizacji pomiędzy oboma klubami. Dość powiedzieć, że takich spotkań od 1908 roku mieliśmy już grubo ponad 200. W tym sezonie lepiej w bezpośredniej rywalizacji spisywał się Inter, który w tym roku dwukrotnie pokonał Milan. W styczniu w pojedynku o Superpuchar 3:0 a w lutym w meczu Serie A 1:0. Piłkarze czerwono-czarnych wygrali za to we wrześniu - także w ligowym spotkaniu 3:2.

Natomiast w historii Ligi Mistrzów to będzie trzeci dwumecz z udziałem Milanu i Interu. W sezonie 2002/2003 obie ekipy także zagrały w półfinale. Mieliśmy wtedy dwa remisy: 0-0 i 1-1. (Milan awansował i wygrał później finał z Juventusem). Dwa lata później w ćwierćfinale zdecydowanie lepszy był Milan, który wygrywał 3-0 i 2-0.

Droga do półfinału

Inter jesienią rywalizował w "grupie śmierci" z Bayernem czy FC Barceloną. Od Bawarczyków dwukrotnie był słabszy, ale Barcelonę raz pokonał, a raz z nią zremisował. W fazie pucharowej piłkarze Interu dwukrotnie wybrali się do Portugalii. W 1/8 finału walczyli w dwumeczu z FC Porto (1:0, 0:0), a w ćwierćfinale zmierzyli się z Benficą Lizbona (2:0, 3:3). Milan w grupie także miał problemy z jednym rywalem i dwukrotnie przegrał z Chelsea, ale poza tym nie miał większych kłopotów z RB Salzburg czy Dinamem Zagrzeb. W fazie pucharowej zawodnicy Milanu postawili za to na minimalizm. Do ćwierćfinału awansowali po wyeliminowaniu Tottenhamu (1:0, 0:0) a w ćwierćfinale zagrali z Napoli. Piłkarze z Neapolu, choć w Serie A szli w tym czasie po pewne mistrzostwo to z Milanem sobie nie poradzili. Drużyna z Mediolanu wygrała u siebie 1:0 a na wyjeździe padł remis 1:1.

Madrycie kluby i ich walka w decydujących meczach Ligi Mistrzów

W ostatnich latach rzadko, ale zdarzały nam się derbowe pojedynki w decydujących pojedynkach Champions League. Sporą historię zapisały pod tym względem w ostatnich latach kluby z Madrytu: Real i Atletico. Mieliśmy bowiem dwukrotnie wewnątrz-madrycki finał. W 2014 roku w Lizbonie Real wygrał z Atletico 4:1. W 2016 roku... w Mediolanie "Królewscy" znów byli lepsi, ale po rzutach karnych. W 2017 roku Real i Atletico zagrały jeszcze w półfinale. Tu Królewscy znów przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść (3:0, 1:2).