Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że zaplanowany na 27 marca mecz eliminacji mistrzostw Europy Polska – Albania zostanie rozegrany na PGE Narodowym. W Warszawie odbędzie się również całe marcowe zgrupowanie drużyny narodowej.

Stadion PGE Narodowy / Rafał Guz / PAP

Największy w Polsce stadion został zamknięty w listopadzie ubiegłego roku po wykryciu podczas standardowego, corocznego przeglądu technicznego wady jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej.

W połowie grudnia poinformowano o wznowieniu działalności przez PGE Narodowy, ponownie otwarto bramy obiektu. Niedostępne dla gości pozostały jednak trybuny i płyta stadionu. W związku z tym rozważano przeniesienie spotkania z Albanią na inną arenę, a ostateczną decyzję w tej sprawie kilkukrotnie odwlekano.

Dziś specjalny komunikat w tej sprawie wydała spółka PL.2012+, operator PGE Narodowego.

"Operator PGE Narodowego w Warszawie informuje, że wyniki specjalistycznych badań, przeprowadzonych w ciągu ostatnich tygodni, pozwalają na organizację meczu Polska - Albania, zaplanowanego na 27 marca 2023 roku na PGE Narodowym, a także innych wydarzeń całostadionowych. W ocenie ekspertów stadion jest miejscem bezpiecznym, a organizacja wydarzeń zaplanowanych na 2023 rok nie jest zagrożona. Szczegóły wyników badań oraz rekomendacji zostaną przedstawione przez zespół ekspercki podczas specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej w poniedziałek, 27 lutego 2023 na PGE Narodowym" - napisano.

Jak podkreślono, od początku priorytetem było bezpieczeństwo wszystkich osób odwiedzających stadion, dlatego czekano na rekomendacje pracujących ze spółką od miesięcy ekspertów.

"Jednocześnie pragniemy poinformować, że operator PGE Narodowego w Warszawie przygotowuje się obecnie do organizacji meczu Polska-Albania, zaplanowanego na 27 marca 2023 roku. Pozostajemy w stałym kontakcie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i wspólnie z naszym partnerem podejmujemy kroki, których celem jest dopełnienie wszelkich formalności wymaganych przez UEFA do organizacji tego spotkania" - zaznaczono.

"Ten obiekt jest dla nas szczęśliwy"

Również PZPN przekazał, że zaplanowany na 27 marca mecz eliminacji mistrzostw Europy Polska - Albania zostanie rozegrany na PGE Narodowym. W Warszawie odbędzie się również całe marcowe zgrupowanie drużyny narodowej.

Bardzo zależało nam, aby zagrać w domu reprezentacji Polski, czyli na PGE Narodowym. Ten obiekt jest dla nas szczęśliwy, to właśnie na nim awansowaliśmy na mistrzostwa Europy w 2016 czy 2020 roku, a także na mistrzostwa świata 2018. W Warszawie chcieliśmy również toczyć boje o EURO 2024. Operator stadionu zapewniał nas, że ten obiekt będzie w pełni bezpieczny i gotowy do użytku na marcowy mecz z Albanią. Zwlekaliśmy jednak z podjęciem decyzji do momentu, aż odbędą się ostatnie kontrole i zostaną nam przedstawione stosowne dokumenty, które to potwierdzą. Bezpieczeństwo jest bowiem dla nas najważniejsze - powiedział prezes PZPN Cezary Kulesza, cytowany przez portal "Łączy nas piłka".

Biało-Czerwoni eliminacje EURO 2024 rozpoczną 24 marca o godzinie 20:45 meczem z Czechami w Pradze. Trzy dni później podopieczni selekcjonera Fernando Santosa zmierzą się z Albanią. Spotkanie na PGE Narodowym również odbędzie się o godzinie 20:45.