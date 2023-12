16 drużyn pozostaje w grze o piłkarski Puchar Polski. W najbliższych dniach ta liczba zostanie zredukowana o połowę. Przed nami pojedynki 1/8 finału. W pięciu z ośmiu meczów powalczą pomiędzy sobą ekipy z ekstraklasy.

Dziś Pogoń Szczecin zagra z Górnikiem Zabrze / Zbigniew Meissner / PAP

Już dziś czekają nas dwa takie wewnątrz-ekstraklasowe pojedynki. I to pomiędzy zespołami, które kilkadziesiąt godzin temu walczyły o ligowe punkty. W piątek w ekstraklasie Warta Poznań zagrała z Jagiellonią Białystok a Górnik Zabrze z Pogonią Szczecin. Teraz w Pucharze Polski czekają nas takie same pojedynki. Zmienią się tylko gospodarze. Zatem o 18 w Szczecinie Pogoń zagra z Górnikiem. Zabrzanie w piątek wygrali ligowy mecz 1:0. "Portowcy" będą więc rządni rewanżu.

Mecz Pucharu Polski to zupełnie coś innego. Taktycznie można zagrać inaczej i zapewne będą zmiany kadrowe i u nas, i w Pogoni, która na pewno nie odpuści, bo ma bardzo duże ambicje - przewiduje szkoleniowiec Górnika Jan Urban.

Podobnie jak w Szczecinie na pucharowy mecz patrzą w Białymstoku. Jagiellonia grając w piątek z Wartą nie zdobyła ekstraklasowych punktów po porażce 1:2. Teraz celem jest awans do ćwierćfinału Pucharu Polski.

Myślę, że mecz pucharowy będzie się od tamtego różnił. Głównie zależy to od tego, jakie wnioski z piątkowego spotkania wyciągnęli obaj trenerzy i od zestawień personalnych. My swoje wnioski mamy, postaramy się maksymalnie wykorzystać czas, żeby poprawić to, co nie funkcjonowało - zapowiadał trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

Kolejne kluby ekstraklasy powalczą o ćwierćfinał w środę. Tego dnia późnym wieczorem czeka nas mecz w Kielcach. Korona zagra z Legią Warszawa. Drużyna ze stolicy ma za sobą łatwe zwycięstwo nad Zagłębiem w lidze, a na horyzoncie decydujący mecz w grupie Ligi Konferencji przeciwko AZ Alkmaar. W Warszawie jednak Puchar Polski od lat traktowany jest wyjątkowo. Legia ma w dorobku rekordową liczbę 20 pucharowych triumfów. W środę czekają nas także pojedynki Stali Mielec z Widzewem Łódź i Rakowa Częstochowa z Cracovią.

W czwartek o sprawienie kolejnych niespodzianek powalczą kluby z niższych lig. W tym gronie Carina Gubin - klub występujący w III lidze. Po wyeliminowaniu Raduni Stężyca i Stali Stalowa Wola poprzeczka wędruje wyżej, bo do Gubina przyjedzie Piast Gliwice. Carina w lidze ostatnio zanotowała serię porażek. Pytanie, jak piłkarze z Gubina wypadną na tle klubu z ekstraklasy.

Interesująco może być także w pojedynku klubów pierwszoligowych. Wisła Kraków zagra w czwartek ze Stalą Rzeszów. W Krakowie wymieniono trenera. Na razie na tymczasowego. Radosława Sobolewskiego zastąpił Mariusz Jop. Zobaczymy czy ta zmiana przyniesie efekty. Ostatniego ćwierćfinalistę Pucharu Polski wyłoni pojedynek w Gdyni. Tam, w czwartkowy wieczór, Arka zagra z Lechem Poznań.

Program 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski:

5 grudnia, wtorek

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze (godz. 18.00)

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań (21.00)

6 grudnia, środa

Stal Mielec - Widzew Łódź (15.00)

Raków Częstochowa - Cracovia (18.00)

Korona Kielce - Legia Warszawa (21.00)

7 grudnia, czwartek

Carina Gubin - Piast Gliwice (12.00)

Wisła Kraków - Stal Rzeszów (18.00)

Arka Gdynia - Lech Poznań (21.00)