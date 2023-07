Orlen kontynuuje strategiczną współpracę z piłkarską Wisłą Płock. Koncern utrzyma finansowanie klubu występującego w 1. lidze na niezmienionym poziomie i będzie sponsorem "Nafciarzy" przynajmniej do 30 czerwca 2024 roku. Istotnym elementem wsparcia płockiej piłki będzie prawie dwukrotnie większe zaangażowanie w rozwój dzieci i młodzieży.

Piłkarze Wisły Płock spadli z ekstraklasy / Andrzej Lange / PAP

Orlen to multienergetyczna firma, największa w tej części Europy. Do końca dekady przeznaczymy na realizację strategicznych projektów ok. 320 mld zł. Budujemy silną, globalną markę, ale jednocześnie nie tracimy z oczu Polski lokalnej. Bardzo dużą wagę przykładamy do społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspieramy ponad 70 klubów sportowych w całym kraju, dzięki czemu budujemy partnerskie relacje i efektywnie wspieramy społeczności lokalne. Ma to szczególny wymiar w Płocku, gdzie znajduje się główna siedziba naszej firmy. W tym roku w formie sponsoringu i darowizn przeznaczymy na lokalne inicjatywy 17 mln zł. Wsparcie piłkarskiej Wisły od lat jest jednym z naszych kluczowych projektów. Jesteśmy z klubem na dobre i na złe. Mimo trudniejszego okresu utrzymujemy stały poziom finansowania, a dodatkowo rozszerzamy zaangażowanie we wsparcie dzieci i młodzieży. W ten sposób kładziemy fundamenty przyszłości klubu - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Orlen S.A.

Orlen jest sponsorem piłkarskiej Wisły Płock od sezonu 2016/2017. Spółkę i klub łączy silna lokalna więź, której korzenie sięgają jeszcze lat 60. Teraz największa polska firma przedłuża współpracę z klubem w obliczu nowej sytuacji, w jakiej znalazł się on po spadku z ekstraklasy. W nowym sezonie logotyp Orlen będzie eksponowany na przodzie koszulek oraz spodenkach pierwszego i drugiego zespołu. Warto podkreślić, że już we wrześniu prestiżowy mecz płocczan z Polonią Warszawa zostanie rozegrany na nowym Orlen Stadionie, który pomieści ponad 15 tys. widzów.

Orlen, który jest największym sponsorem polskiego sportu, odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności - szczególnie w miastach, gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne Grupy. W Płocku konsekwentnie wspiera lokalną młodzież trenującą w Klubie Stoczniowiec czy Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Wisła Płock. Przez kolejne dwa lata koncern będzie także rozwijać szkolenie dzieci w Stowarzyszeniu Sportu Młodzieżowego Wisła Płock, na które składa się czternaście drużyn i blisko 500 dzieci z roczników 2005-2018. Na mocy dwuletniej umowy logotyp Orlen znajdzie się na koszulkach młodych piłkarzy i piłkarek.

Niezmiernie się cieszę, że tak ważna firma w dalszym ciągu pozostanie sponsorem strategicznym Wisły Płock. Nie da się ukryć, że znaleźliśmy się w trudnym momencie, więc tym bardziej doceniam fakt, że Orlen gra dalej z nami. Ostatnie rozmowy i negocjacje były niezwykle merytoryczne, byłem przekonany, że szybko uda nam się dojść do konsensusu. Zrobimy wszystko, by nie zawieść zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni, a nieprzerwana passa siedmiu lat ciągłego wsparcia lokalnego klubu piłkarskiego będzie w tym przypadku trwała jeszcze przez wiele sezonów. Wspólnie zrobimy jeszcze więcej dla lokalnego sportu i mieszkańców Płocka - przyznał Piotr Sadczuk, Prezes Zarządu Wisła Płock S.A.

Orlen to jednocześnie kluczowy pracodawca w regionie. Tylko w ubiegłym roku do budżetu miasta wpłacił 270 mln złotych. W Płocku realizuje właśnie największą inwestycję petrochemiczną w Europie w ciągu ostatnich 20 lat - rozbudowę Kompleksu Olefin III. Angażuje się też w wiele projektów kulturalnych i społecznych, wspierając między innymi Teatr Dramatyczny, Płocką Orkiestrę Symfoniczną czy lokalny oddział WOPR.