Prezes już wie, ale nie powie. Aż do godziny 12. Wtedy mamy poznać oficjalnie nazwisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Według nieoficjalnych informacji będzie nim Michał Probierz.

Michał Probierz / Artur Reszko / PAP

W sobotę prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza poinformował, że zakończył rozmowy z kandydatami na selekcjonera. We wtorek w rozmowie z meczyki.pl ujawnił, że dokonał już wyboru, a PZPN wyznaczył oficjalną prezentację selekcjonera na środowe południe.

Jednak Michał Probierz?

Według nieoficjalnych doniesień nowym selekcjonerem Biało-Czerwonych będzie Michał Probierz.

Po serii fatalnych wyników w eliminacjach Euro 2024 bardzo szybko z fotelem selekcjonera reprezentacji Polski pożegnał się Portugalczyk Fernando Santos. Biało-Czerwoni znów zostali bez trenera.

Na giełdzie nazwisk pojawiały się postaci: Macieja Skorży, Adama Nawałki, czy Jana Urbana. Największe szanse na angaż dawano jednak Markowi Papszunowi i Michałowi Probierzowi.

Kto nowym selekcjonerem? Inicjały takiej osoby są wszystkim znane, jednak w statucie związku zapisane jest, że to prezes PZPN wybiera selekcjonera i ja nie mogę wychodzić przed szereg. Moim zdaniem obaj główni kandydaci są dobrymi trenerami i mają też wspólne ważne cechy - to ludzie twardzi, dynamiczni i pełni życia - mówił we wtorek prezes Pomorskiego ZPN oraz członek zarządu PZPN Radosław Michalski. Potwierdził w ten sposób, że na końcu w grze zostali Papszun i Probierz.

Ankieta Kto będzie lepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto będzie lepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Marek Papszun 79% Michał Probierz 21%

głosów: 1249

Michał Probierz - sylwetka

Michał Probierz urodził się 24 września 1972 roku w Bytomiu. Jako piłkarz występował w barwach ŁKS Łagiewniki, Rozbarku Bytom, Gwarka Zabrze, Ruchu Chorzów, Bayeru Uerdingen, KFC Uerdingen, SG Wattenscheid, Górnika Zabrze, Pogoni Szczecin i Widzewa Łódź.

W polskiej ekstraklasie rozegrał 260 spotkań, zdobywając dziewięć bramek. Występował w juniorskiej i młodzieżowej reprezentacji Polski.

Karierę trenerską rozpoczynał jako szkoleniowiec młodzieży w SG Wattenscheid oraz Górniku Zabrze. Jako pierwszy trener prowadził Polonię Bytom, Widzew Łódź, Jagiellonię Białystok, ŁKS Łódź, Aris Saloniki, Wisłę Kraków, GKS Bełchatów, Lechię Gdańsk i Cracovię. Był przez chwilę trenerem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, ale nie poprowadził drużyny w żadnym meczu.

Z Jagiellonią, w której spędził w dwóch podejściach łącznie sześć lat, sięgnął po Puchar Polski i Superpuchar (2010) oraz wicemistrzostwo kraju (2017). Natomiast Cracovię, w której pełnił jednocześnie funkcję wiceprezesa ds. sportowych, poprowadził po Puchar Polski i Superpuchar (2020).

4 lipca 2022 został szkoleniowcem młodzieżowej reprezentacji kraju. W rozpoczętych we wrześniu kwalifikacjach mistrzostw Europy do lat 21 jego zespół odniósł dwa zwycięstwa.