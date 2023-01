Co zaskakuje, to długość kontraktu. 22-letni piłkarz podpisał z Chelsea ośmioipółletni kontrakt. Tego typu umowy w świecie futbolu wciąż są ewenementem.

Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Chelsea - powiedział Mychajło Mudryk, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

To ogromny klub, grający w fantastycznej lidze i jest to dla mnie bardzo atrakcyjny projekt na tym etapie mojej kariery. Nie mogę się doczekać spotkania z moimi nowymi kolegami z zespołu oraz pracy i nauki pod okiem Grahama Pottera i jego sztabu - dodał.

Reprezentant Ukrainy w ostatnich tygodniach wydawał się bliski przejścia do Arsenalu, ale klub z północnego Londynu nie porozumiał się z Szachtarem Donieck w sprawie ceny. Sam Mudryk zamieścił kilka zdjęć w mediach społecznościowych sugerujących, że chętnie grałby na Emirates Stadium.

Prezentacja Mychajło Mudryka na Stamford Bridge przed meczem Chelsea - Crystal Palace / VINCENT MIGNOTT / PAP/EPA

Mudryk w pierwszej części sezonu zaprezentował się z dobrej strony. Oknem wystawowym była dla niego Liga Mistrzów. Zagrał w sześciu meczach fazy grupowej, strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Szachtar zajął trzecie miejsce w grupie, dzięki czemu w lutym zagra w Lidze Europy. Mudryk występował również na stadionie Legii Warszawa, gdyż na tym obiekcie Szachtar rozgrywał swoje mecze w Lidze Mistrzów w roli gospodarza.

Skrzydłowy dobrze spisywał się też w lidze ukraińskiej. W 12 meczach zdobył siedem bramek i zaliczył sześć asyst.

Mudryk jest piątym zimowym transferem "The Blues". Wcześniej do Chelsea dołączyli obrońca Benoît Badiashile, napastnik David Fofana, pomocnik Andrey Santos i napastnik João Félix, który został wypożyczony z Atlético Madryt do końca sezonu. Od zeszłego lata wydatki transferowe "The Blues" wyniosły ok. 340 mln euro.

Chelsea zajmuje 10. miejsce w Premier League, a jej skład jest zdziesiątkowany kontuzjami.