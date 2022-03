Już w najbliższy czwartek piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzysko w Glasgow ze Szkocją. "Ja jestem gotowy do gry, ale z drugiej strony to trener zdecyduje, jak to będzie wyglądało" - powiedział na konferencji prasowej kapitan Biało-Czerwonych Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski na treningu reprezentacji Polski / Zbigniew Meissner / PAP

Pięć dni później Polacy zagrają w Chorzowie finał baraży o awans na mundial.

Trener Czesław Michniewicz kilka dni temu przyznał, że wolałby oszczędzić Lewandowskiego w spotkaniu ze Szkocją, ale będzie jeszcze rozmawiać z kapitanem reprezentacji. 33-letni napastnik odpowiadał we wtorek na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej w Katowicach i odniósł się do tego tematu.

Ja jestem gotowy do gry, ale z drugiej strony to trener zdecyduje, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o moje podejście, jestem do dyspozycji selekcjonera. Najważniejszy będzie jego plan - powiedział Lewandowski.

Mecz ze Szkocją zamiast z Rosją

Biało-Czerwoni mieli zagrać 24 marca półfinał barażowy o awans do mistrzostw świata z Rosją w Moskwie, lecz po wykluczeniu reprezentacji tego kraju przez FIFA wygrali walkowerem.

W tej sytuacji zmierzą się w czwartek w towarzyskim spotkaniu ze Szkocją w Glasgow. Pięć dni później rozegrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie finał barażowy ze zwycięzcą półfinałowej pary Szwecja - Czechy.

Lewandowski przyznał, że obecne zgrupowanie kadry przypadło na ciężki czas, również biorąc pod uwagę agresję Rosji na Ukrainę.

Czy to jest najtrudniejsze zgrupowanie w mojej karierze? Nie tylko dla nas, ale chyba dla wszystkich to ciężki czas. Nie da się od tego uciec. Jesteśmy sportowcami, ten finał baraży jest dla nas najważniejszym meczem i musimy się jak najlepiej przygotować. Mamy nowego trenera, sztab, ale znamy nasz potencjał, poziom, jaki prezentujemy. Od nas zależy, jak to będzie wyglądało. Sukces rodzi się w bólach. Mam nadzieję, że tak będzie w naszym przypadku - powiedział kapitan kadry.