Reprezentant Chorwacji Mateo Kovacic przenosi się z londyńskiej Chelsea do Manchesteru City. W drużynie Pepa Guardioli ma zastąpić Ilkay’a Gundogana. Kovacic podpisał z „The Citizens” czteroletni kontrakt.

Mateo Kovacic / Slavko Midzor/PIXSELL / PAP/PIXSELL

Mateo Kovacic od lata 2018 roku był związany z Chelsea Londyn. Zdążył więc poznać angielską Premier League. Zdążył rozegrać w lidze już 142 spotkania. Łącznie we wszystkich rozgrywkach zagrał dla "The Blues" w 221 meczach.

Początkowo Chorwat był do Chelsea wypożyczony. Po roku londyński klub wykupił go na własność. Co prawda piłkarz rzadko strzela bramki. W barwach klubu z Londynu udało mu się zdobyć zaledwie sześć goli, ale niektóre z nich były naprawdę wyjątkowe.

Wideo youtube

Teraz Kovacic będzie nabijał licznik występów na angielskich boiskach już w barwach Manchesteru City. Jak informują media na Wyspach, za reprezentanta Chorwacji trzeba było zapłacić 25 mln funtów plus bonusy związane z występami Kovacicia na boisku.

Środkowy pomocnik na szerokie wody wypłynął w Dinamie Zagrzeb, które od lat wypuszcza w świat wspaniałych piłkarzy. Następnie trafił do Interu Mediolan, a stamtąd do Realu Madryt, w którym rozegrał ponad 100 spotkań.