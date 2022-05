Maciej Rybus rozstaje się z Lokomotiwem Moskwa. W czerwcu wygasa umowa 32-letniego piłkarza reprezentacji Polski z rosyjskim klubem i nie zostanie przedłużona.

Maciej Rybus / Jurgen Fromme / PAP/EPA

Rybus występował w Lokomotiwie od 2017 roku. Rozegrał łącznie 136 meczów, strzelił trzy gole i zaliczył 12 asyst.

Z moskiewskim klubem Polak wywalczył w 2018 roku mistrzostwo kraju, a w 2019 i 2021 - Puchar Rosji.

Wcześniej grał w Legii Warszawa, Tereku Grozny i Olympique Lyon. W reprezentacji Polski wystąpił dotychczas w 66 meczach (dwie bramki).

Z uwagi na agresję zbrojną Rosji na Ukrainę selekcjoner Czesław Michniewicz nie powoływał Rybusa do reprezentacji, aby m.in. oszczędzić doświadczonemu piłkarzowi zamieszania wokół niego.

Rozmawiałem z Maćkiem niedawno. Wkrótce kończy mu się umowa w Lokomotiwie Moskwa. Otrzymał propozycje z innych klubów rosyjskich, ale też innych lig. My chcieliśmy uniknąć zamieszania wokół niego. Jeśli wyjaśni się sytuacja Rosji z Ukrainą, to we wrześniu na niego liczę - przyznał 17 maja Michniewicz.