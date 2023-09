​Piłkarska reprezentacja Polski kobiet pokonała w Atenach Grecję 3:1 (2:1) w swoim pierwszym meczu grupowym Ligi Narodów.

Ewa Pajor / Piotr Polak / PAP

We wcześniejszym piątkowym spotkaniu grupy B3 Ukraina przegrała z Serbią w Starogardzie Gdańskim 1:2 (1:0). Polski zespół w kolejnym meczu LN podejmie 26 września Ukrainę w Gdyni.

To był pierwszy tegoroczny mecz Polek o punkty. Wcześniej w towarzyskich spotkaniach ekipa trenerki Niny Patalon dwa razy zremisowała ze Szwajcarią 0:0 i 1:1, pokonała Kostarykę 2:1 i przegrała z Holandią 1:4.

W ostatnim rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) prowadzone przez Patalon Biało-Czerwone zostały sklasyfikowane na 30. miejscu, a Greczynki - na 62.

Zespół gości błyskawicznie objął prowadzenie. W 57. sekundzie Ewa Pajor przyjęła piłkę przed linią pola karnego i płaskim strzałem przy słupku pokonała grecką bramkarkę.

Takie otwarcie nie podcięło skrzydeł ekipie trenera Alexandrosa Katikaridisa. W miarę upływu czasu coraz częściej jego zawodniczki zapuszczały się w okolice bramki rywalek. W 24. minucie przyniosło to wyrównanie, kiedy wbiegająca w pole karne Eleni Markou zmusiła do kapitulacji Kingę Szemik.

Trenerka Polek okrzykami zachęcała je do pressingu i, jak się okazało, miała rację. Greczynki popełniły błąd na swojej połowie, piłkę przejęła Pajor, trafiła w słupek, a akcję zakończyła po chwili Natalia Padilla-Bidas.

Drugą część też golem mogła rozpocząć Pajor, tym razem jednak grecka bramkarka Zoi Nasi była lepsza. W odpowiedzi głową z pięciu metrów uderzyła Anastasia Spyridonidou i refleksem popisała się Szemik.

W końcówce najpierw z bliska spudłowała Grigoria Pouliou, a potem wynik ustaliła Tanja Pawollek. Wykorzystała dokładne dośrodkowanie Dominiki Grabowskiej i głową skierowała piłkę do siatki.

Pierwsza w historii edycja Ligi Narodów rozpoczyna jednocześnie kwalifikacje do mistrzostw Europy 2025, które odbędą się w Szwajcarii. Zespoły zostały podzielone na ligę A, B oraz C. W lidze A i B są cztery czterozespołowe grupy, natomiast w lidze C jest pięć grup.

Polki w kolejnym meczu 26 września podejmą w Gdyni Ukrainę, a 27 października zagrają u siebie z Serbią. Rewanżowy mecz z Serbią odbędzie się cztery dni później, a z Ukrainą 1 grudnia. 5 grudnia biało-czerwone ponownie zagrają z Grecją.

Do turnieju finałowego awansują cztery reprezentacje, które zajmą pierwsze miejsce w grupach w lidze A. Awans do wyższej dywizji gwarantuje wygranie grupy.

Turniej finałowy oraz dwumecze o awans i utrzymanie w danej dywizji zostaną rozegrane w dniach 21-28 lutego 2024 roku. Wyżej notowane drużyny rewanżowe spotkania rozegrają u siebie. Losowanie par turnieju finałowego oraz baraży o awans i utrzymanie w dywizjach odbędzie się 11 grudnia.

Grecja - Polska 1:3 (1:2)

Bramki: 0:1 Ewa Pajor (1), 1:1 Eleni Markou (24), 1:2 Natalia Padilla-Bidas (40), 1:3 Tanja Pawollek (84-głową).

Żółte kartki: Grecja - Grigoria Pouliou, Eleni Kakambouki; Polska - Wiktoria Zieniewicz, Ewelina Kamczyk, Dominika Grabowska.

Sędzia: Reka Molnar (Węgry).

Polska: Kinga Szemik - Sylwia Matysik, Małgorzata Grec, Wiktoria Zieniewicz, Martyna Wiankowska - Dominika Grabowska, Tanja Pawollek, Klaudia Lefeld - Natalia Padilla-Bidas (67. Natalia Wróbel), Ewa Pajor, Ewelina Kamczyk.

Tabela grupy:

M P Bramki

1. Polska 1 3 3-1

2. Serbia 1 3 2-1

3. Ukraina 1 0 1-2

4. Grecja 1 0 1-3