Jerzy Brzęczek wysłał powołania na wrześniowe mecze piłkarskiej kadry. Na razie do zawodników z klubów zagranicznych.

Trening kadry / Józef Polewka / RMF FM

Powołanie dostało 4 bramkarzy w tym dawno nie widziany na zgrupowaniu Bartłomiej Drągowski, czyli piłkarz Fiorentiny.

W gronie obrońców zaskakiwać może Sebastian Walukiewicz. To młody zawodnik, który ostatnio regularnie występował we włoskim Cagliari Calcio. To z pewnością duży talent jeśli chodzi o grę na środku defensywy.

Poza tym są liderzy drużyny, czyli chociażby Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak czy Robert Lewandowski.

We wrześniu zagramy dwa mecze w Lidze Narodów. To będą spotkania wyjazdowe z Bośnią i Hercegowiną oraz z Holandią.