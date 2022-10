Robert Lewandowski znów rozegrał znakomite spotkanie w barwach FC Barcelona. Polak zdobył bramkę i zaliczył asystę, a jego zespół pokonał 4-0 Athletic Bilbao w meczu hiszpańskiej Primera Division.

Robert Lewandowski i Ousmane Dembele / Quique García / PAP/EPA

Barcelona pierwszy cios zadała już w 12. minucie, a asystę zaliczył Lewandowski. Polak przejął piłkę odbitą przez bramkarza gości i dośrodkował przed bramkę, skąd Ousmane Dembele precyzyjną główką trafił do siatki.

Sześć minut później było już 2-0. Tym razem asystował Dembele, a drugą bramkę dla "Dumy Katalonii" zdobył Sergi Roberto.

W 22. minucie goście z Bilbao byli już kompletnie rozbici. W głównej roli wystąpił kapitan reprezentacji Polski. Po podaniu Dembele z prawej strony, Lewandowski kapitalnie zgubił obrońcę rywali i uderzeniem lewą nogą nie dał szans Unai Simonowi.

Lewandowski grał do 63. minuty, kiedy to zmienił go Ansu Fati.

W drugiej połowie kolejną asystę zaliczył Dembele, a wynik meczu na 4-0 ustalił Ferran Torres.

Barcelona zajmuje drugie miejsce w tabeli Primera Division ze stratą trzech punktów do Realu Madryt.

Lewandowski ma na swoim koncie już 12 bramek i jest zdecydowanym liderem listy strzelców ligi hiszpańskiej.