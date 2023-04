Od 33. minuty "Duma Katalonii" grała w przewadze, bo za dwie żółte kartki boisko musiał opuścić Edgar Gonzalez. Obrońca gości wszedł na boisko ok. 20 minut wcześniej, zastępując kontuzjowanego reprezentanta Włoch Luiza Felipe.

Jeszcze przed przerwą Barcelona skutecznie zaatakowała osłabiony Betis po raz kolejny, a na listę strzelców wpisał się Brazylijczyk Raphinha (39.). W drugiej połowie bramkarz gości został pokonany raz jeszcze - piłkę do własnej bramki posłał Argentyńczyk Guido Rodriguez (83.).

Ter Stegen idzie po rekord

Barcelona zachowała czyste konto po raz 24. w ligowym meczu w tym sezonie. We wszystkich między słupkami stał Niemiec Marc-Andre ter Stegen, któremu brakuje jeszcze dwóch spotkań na "zero z tyłu", aby wyrównać rekord rozgrywek, należący od sezonu 1993/94 do Francisco Liano z Deportivo La Coruna.

Co więcej "Barca" jest też na dobrej drodze, aby stracić najmniejszą w historii liczbę bramek w jednym sezonie. Dotychczas dała sobie strzelić 11 goli, a rekord - 18 - należy do ekip Deportivo La Coruna (1993/94) i Atletico Madryt (2015/16).

Lewandowski kontra Benzema

Lewandowski miał w sobotnim spotkaniu jeszcze kilka dogodnych okazji bramkowych, m.in. w 57. minucie, gdy po jego uderzeniu piłka odbiła się od wewnętrznej części słupka, ale dorobku nie powiększył. W tym sezonie kapitan reprezentacji Polski zdobył 19 ligowych bramek i o dwa trafienia wyprzedza wicelidera - Karima Benzemę z Realu Madryt. Francuz wcześniej w sobotę popisał się hat-trickiem w spotkaniu z Almerią, wygranym przez "Królewskich" 4:2.

Od początku kariery w hiszpańskiej ekstraklasie Benzema zdobył 236 goli i awansował na czwarte miejsce klasyfikacji wszech czasów, wyprzedzając Meksykanina Hugo Sancheza - 234. Przed nim są tylko Argentyńczyk Lionel Messi - 473, Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 311 i Telmo Zarra - 253.

Barcelona zgromadziła 79 punktów, Real ma 68. Betis jest szósty - 49 pkt. Do końca sezonu pozostało sześć kolejek.