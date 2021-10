"Zwalnianie trenera daje wkładom do koszulek przeświadczenie, że jak im trener nie pasuje, to kilka słabszych spotkań załatwi sprawę". Taki komentarz pojawił się w sieci zaraz po pojawieniu się plotek o zwolnieniu z Legii Czesława Michniewicza. Absolutnie się z nim zgadzam. No może poza słowami o "wkładach do koszulek", jak autor raczył nazwać piłkarzy z Łazienkowskiej.

