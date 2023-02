Arkadiusz Milik najpewniej nie weźmie udziału w marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. O jego sytuacji zdrowotnej poinformował dziś szkoleniowiec Juventusu. Według Massimiliano Allegriego, Milik będzie gotowy do gry dopiero po przerwie na reprezentację.

Arkadiusz Milik / Riccardo Giordano / ipa-agency.n / PAP/PA

Polski napastnik Juventusu przeszedł dziś kolejne badania. Kontrola lekarska odbyła się miesiąc po tym, jak Milik doznał urazu. Miało to miejsce podczas meczu Serie A z Monzą. Od kontuzji minął już miesiąc, a zawodnik wciąż nie wyleczył urazu.

O sytuacji Milika mówił dziś Massimiliano Allegri, który spotkał się z dziennikarzami przed jutrzejszym derbowym meczem z Torino.

Wszyscy czują się dobrze poza Milikiem, który wróci do gry po przerwie na reprezentację - stwierdził szkoleniowiec.

Polak nie wystąpi zatem w jutrzejszym meczu. Zabraknie go najpewniej również w starciach z Romą, Sampdorią oraz Interem Mediolan. Milik nie zagra zapewne także w dwumeczu z Freiburgiem w Lidze Europy.

Co ważne, Allegri nie wykluczył udziału Milika w zgrupowaniu ze stuprocentową pewnością. Niewykluczone, że selekcjoner reprezentacji Fernando Santos powoła naszego zawodnika choćby po to, by był z grupą podczas pierwszego zgrupowania pod wodzą nowego trenera.

Sytuacja zdrowotna Milika jednak niemal wyklucza go z gry podczas dwóch ważnych spotkań z Czechami i Albanią.