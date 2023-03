​Jakub Kiwior zadebiutował w barwach Arsenalu. Obrońca reprezentacji Polski grał do 70. minuty, a angielski klub zremisował w Lizbonie ze Sportingiem 2:2 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Europy.

Piłkarze Arsenalu podczas meczu ze Sportingiem Lizbona / ANTONIO COTRIM / PAP/EPA

23-letni zawodnik trafił do ekipy "Kanonierów" w styczniu z włoskiej Spezii. Wcześniej osiem razy Polak zasiadł na ławce rezerwowych i dopiero w czwartek dostał od trenera Mikela Artety szansę debiutu. Kiwior pojawił się w wyjściowej jedenastce lidera Premier League i grał do 70. minuty, kiedy zastąpił go podstawowy na co dzień obrońca - Brazylijczyk Gabriel.

Poza Polakiem hiszpański szkoleniowiec dał szansę kilku innym mniej grającym w lidze piłkarzom, ale mimo walki o tytuł mistrzowski w kraju Arsenal bardzo poważnie potraktował rywala. A że grał ze Sportingiem, który dopiero w ostatniej kolejce fazy grupowej stracił miejsce gwarantujące awans do 1/8 finału, spotkanie było ciekawym widowiskiem i padły cztery gole.