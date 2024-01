Niespełna 61-letni Mourinho był trenerem AS Roma od 2021 roku. Rok poźniej rzymska ekipa pod jego wodzą triumfowała w Lidze Konferencji Europy.

Przed przyjściem do Romy Portugalczyk był szkoleniowcem Tottenhamu Hotspur. Sławę zyskał w FC Porto, gdzie pracował w latach 2002-2004. Dwukrotnie triumfował w ekstraklasie, zdobył krajowy Puchar i Superpuchar, a także Puchar UEFA i niespodziewanie Puchar Europy (Liga Mistrzów).

Później Mourinho trafił do Chelsea Londyn, w którym sam określił się jako "Special One" - i tak też jest do dziś często nazywany. Z "The Blues" był m.in. dwa razy mistrzem Anglii, a trzeci tytuł dołożył, gdy został zatrudniony w tym klubie po raz drugi, w latach 2013-15. W międzyczasie (2008-2010) prowadził Inter, z którym zdominował rywalizację w Serie A i po raz drugi triumfował w Lidze Mistrzów. Pracował także w Realu Madryt (mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii) oraz Manchesterze United (Puchar Ligi, Tarcza Wspólnoty, triumf w Lidze Europy).