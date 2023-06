Jacek Magiera zostaje w Śląsku Wrocław. Po utrzymaniu zespołu w piłkarskiej ekstraklasie szkoleniowiec podpisał nowy kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2025 roku.

Jacek Magiera / Shutterstock

Magiera wrócił do Śląska w "trybie ratunkowym" pod koniec ubiegłego sezonu, gdy wrocławianie byli zagrożeni spadkiem. Pod wodzą tego trenera zespół zdołał uniknąć degradacji.

Nie miałem żadnych wątpliwości, gdy pojawiła się możliwość powrotu do Śląska pod koniec sezonu. Było to wielkie wyzwanie i zarazem doświadczenie, którego nie da się nabyć na żadnym z trenerskich kursów. Najważniejsze, że zrealizowaliśmy cel i Śląsk nadal będzie grał w ekstraklasie. Cieszę się, że będę kontynuował pracę we Wrocławiu, bo kibice w tym mieście są spragnieni dobrej piłki i będziemy chcieli sprostać tym oczekiwaniom - powiedział Magiera, cytowany na stronie Śląska.

Jacek Magiera przejął drużynę w momencie, gdy liczyło się tylko jedno - utrzymać Śląsk w ekstraklasie. Wykonał to zadanie, a ponadto w każdym kolejnym meczu zespół pod jego wodzą grał znacznie lepiej. Potwierdził tym samym, że nawet w tak krótkim czasie potrafi wykorzystać potencjał naszych zawodników. Uznaliśmy, że przedłużenie współpracy z Jackiem Magierą jest w tym momencie naturalnym krokiem - skomentował Piotr Waśniewski, prezes klubu.

Z Magierą współpracować będą: Tomasz Łuczywek i Paweł Kozub. Nieznany jest jeszcze pełny skład sztabu szkoleniowego.