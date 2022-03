Grzegorz Krychowiak ma kontynuować karierę w AEK Ateny. Grecki klub zamieścił w mediach społecznościowych nagranie z Krychowiakiem w roli głównej, który już pojawił się w Atenach.

Grzegorz Krychowiak / PAP/ITAR-TASS

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Krychowiak opuszcza rosyjski klub FK Krasnodar. Zezwalają na to przepisy FIFA przyjęte po wywołanej przez Rosję wojnie.

Tydzień temu FIFA zdecydowała, że kontrakty wszystkich zagranicznych piłkarzy oraz trenerów pracujących w Rosji i Ukrainie zostaną zawieszone do 30 czerwca. Wszyscy zawodnicy bądź trenerzy będą mogli być zarejestrowani w nowej federacji i klubie poza okresem umożliwiającym dokonywanie transferów, ale tylko do 7 kwietnia.

Grzegorz Krychowiak blisko AEK Ateny

W poniedziałkowy poranek AEK Ateny poinformował w mediach społecznościowych, że Krychowiak "jest tutaj!". 32-letni pomocnik reprezentacji Polski widoczny jest na nagraniu z ateńskiego lotniska.

Polak póki co opuszcza rosyjski klub, z którym związany jest od 2 sierpnia ubiegłego roku. Do AEK-u trafi prawdopodobnie na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu.

W swojej zagranicznej karierze Krychowiak reprezentował już barwy: Girondins Bordeaux, Stade de Reims, FC Nantes, Sevilli, PSG, West Bromwich Albion, Lokomotiwu Moskwa i FK Krasnodar.