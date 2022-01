Macedoński defensywny pomocnik Enis Fazlagić został nowym piłkarzem krakowskiej Wisły. Kosztował pół miliona euro.

Kibice Wisły Kraków / Shutterstock

21-letni piłkarz związał się "Białą Gwiazdą" kontraktem do 30 czerwca 2026 roku. Do Wisły trafił ze słowackiego MSK Żilina.

Fazlagić zastąpi w drużynie Aschrafa El Mahdiouiego, który przenosi się do Al-Taawon. Klub z Arabii Saudyjskiej zdecydował się aktywować tzw. klauzulę odstępnego w kontrakcie piłkarza i wykupić go z Wisły.



Enis to piłkarz z olbrzymim potencjałem i jak na swój wiek posiada już wielkie doświadczenie. To zawodnik podobny do Aschrafa - zawsze chce operować piłką, co pomoże nam w rozgrywaniu, dokładając też potrzebną boiskową agresję. Przychodzi do Wisły na zasadzie transferu definitywnego, wiążąc się 4,5-letnim kontraktem - powiedział Tomasz Pasieczny, dyrektor Sportowy Wisły, cytowany na stronie klubu.



Fazlagić to młodzieżowy reprezentant Macedonii Północnej. Wychowanek akademii FK Skopje grał następnie w Skhendii Tetowo, a w 2018 roku trafił do słowackiego MSK Żilina. Młody zawodnik był mocnym punktem Żiliny. Rozegrał 84 spotkania, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył osiem asyst.