Piłkarki nożne Czarnych Sosnowiec przegrały u siebie z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt 1:2 (0:1) w meczu 1. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzyń i odpadły z rywalizacji.

Zawodniczka Czarnych Sosnowiec Kinga Kozak i Elizabeth Brandon / Hanna Bardo / PAP

Zespół gospodyń zadebiutował we wtorek w europejskich rozgrywkach. Na potrzeby LM przygotowano sosnowiecki Stadion Ludowy, gdzie na co dzień w 1. lidze grają piłkarze miejscowego Zagłębia.

Od początku spotkania zawodniczki trenera Sebastiana Stemplewskiego wspierane były solidnym dopingiem z trybun. "My chcemy gola" - domagali się miejscowi kibice. Długo jednak musieli czekać na podbramkowe sytuacje. Pierwsza zakończyła się trafieniem Evelyn Fenyvesi, która bardzo mocnym uderzeniem z linii pola karnego nie dała szans Annie Szymańskiej.

Potem zdecydowanie więcej okazji do zmiany wyniku miała drużyn Czarnych. Kilka razy po dośrodkowaniach w pole karne w zamieszaniu interweniowała bramkarka Ferencvarosu, a po strzale Dżesiki Jaszek z 10 metrów piłka przeleciała wysoko nad poprzeczką.



Pięć minut po przerwie sosnowiczanki dopięły swego. Po centrze Nikol Kaletki z rzutu wolnego do piłki najwyżej wyskoczyła Patricia Fischerova i głową doprowadziła do wyrównania.

Węgierki - dopingowane przez siedzące trybunach rezerwowe zawodniczki - odpowiedziały na to błyskawicznie. Fanni Vago z rzutu wolnego pokonała zasłoniętą Szymańską.



Sosnowiczanki dopiero w ostatnich minutach spotkania zdołały zepchnąć rywali do obrony. Nie wypracowały sobie jednak żadnej groźnej sytuacji. Po końcowym gwizdku piłkarki z Węgier fetowały awans, tańcząc na środku boiska. W piątek - też w Sosnowcu - zmierzą się z albańską Vllaznią Szkodra w meczu o awans do drugiej rundy kwalifikacji.



Dwie rundy eliminacyjne poprzedzą fazę grupową z udziałem 16 drużyn. Finał zostanie rozegrany 22 maja w Turynie.

Czarni Sosnowiec - Ferencvaros 1:2



Bramki: 0:1 Evelyn Fenyvesi (17), 1:1 Patricia Fischerova (50, głową), 1:2 Fanni Vago (55, rzut wolny)



Żółte kartki: Czarni - Kinga Kozak.



Sędziowała Zuzana Valentova (Słowacja). Widzów: 2216.



Czarni: Anna Szymańska - Wiktoria Kuciewicz, Olha Zubczyk, Patricia Fischerova, Zofia Buszewska (81. Dorota Hałatek)- Agnieszka Jędrzejewicz (46. Nikol Kaletka), Andrea Horvathova, Martyna Wiankowska - Kinga Kozak (69. Kornelia Grosicka), Dżesika Jaszek, Nadia Stanovic (66. Alicja Materek).



Ferencvaros: Chandra Bednar - Haley Mays Lukas, Inna Zlidnis, Evelin Mosdoczi - Viktoria Szabo, Diana Csanyi (90+1. Diana Nemeth), Elizabeth Brandon, Evelyn Fenyvesi, Lara Ivanusa - Sara Pusztai (79. Viktoria Nagy), Fanni Vago.