Sezon Ekstraklasy powoli zbliża się ku końcowi. Wydawałoby się, że wskutek naturalnego procesu liczba drużyn walczących o mistrzostwo i o podium będzie maleć. Ale nie! U nas tak nie będzie! U nas grono kandydatów do czołowych miejsc się powiększa. Marazm w czołowej szóstce może wykorzystać w najbliższych tygodniach Górnik Zabrze.

/ Michał Meissner / PAP

Lech przegrywa z Puszczą, Raków remisuje z Legią. Idealna sytuacja dla lidera tabeli, czyli Jagiellonii i wicelidera - Śląska Wrocław, by poprawić sytuację w ligowej tabeli.

Co robią te drużyny? Przegrywają. "Jaga" doznaje drugiej w sezonie domowej porażki, a Śląsk zyskujący szansę awansu na pierwsze miejsce w tabeli... przegrywa na Śląsku w Zabrzu z Górnikiem.

W tej kolejce z czołówki zyskała tylko Pogoń Szczecin, ale zwycięstwo nad Ruchem Chorzów to był obowiązek. Żółwie tempo czołówki wykorzystuje Górnik. Zabrze po pokonaniu gości z Wrocławia traci siedem punktów do lidera i tylko trzy do podium.

Puchary w Zabrzu? Odrzucenie dziś takiej tezy byłoby nierozsądne.

Pytania o przyszłość

Czy ktoś powie z całą pewnością, że za tydzień Górnik nie pokona Rakowa? Co może wydarzyć się w meczu Legii ze Śląskiem? Trudno nie odpowiedzieć szczerze, że może wydarzyć się wszystko.

Zapewne wielu z nas, mając w pamięci sezony, w których niepodzielnie rządziły Widzew i Legia, czy później Wisła, marzyło o lidze wyrównanej, nieodgadnionej. Tyle tylko, że wszyscy chcieliśmy, żeby to była liga wyrównana i silna. A jest wyrównana i słaba.

Przed rokiem, patrząc na drużynę z Częstochowy, liczyliśmy, że coś ugra w pucharach. Kto teraz w kwietniu rokuje? Niestety aktualnie nikt. Ciągle karty rozdaje Jagiellonia. Słowa Jacka Magiery, że Śląsk bije się o mistrza, wydają się jednak na wyrost. Lech ma problemy.

Pogoń? W Szczecinie brakuje stabilności, ale kto wie. Może ta maszyna w końcówce sezonu odpali? Podwójna korona dla "Portowców"? Niewykluczone. Raków i Legia - niemrawe, bez wyrazu. W Warszawie liczą na efekt trenera Feio. No i ten Górnik. Mnóstwo dzieje się wokół klubu, a Jan Urban punkty ciuła i zbliżył się znacząco do czołówki. Może to Górnik się nie zatrzyma, tylko złapie i będzie trzymał?

Tyle pytań i brzmią one nawet ciekawie, ale na boisku jest tyle marazmu, że nie wiem, czy chcemy poznać odpowiedź. Oczywiście dostaniemy ją bez względu na wszystko, bo sezon w końcu się zakończy.

Przed nami kilka kluczowych meczów. Jagiellonia podejmie jeszcze Pogoń. Śląsk na koniec sezonu zagra z Rakowem. Lech ma mecz z Legią. Pogoń ma trudny kalendarz, bo w nim oprócz Jagi jeszcze Raków i Górnik. Itd., itp.

Trudno jednak patrzeć na to w ten sposób, bo przecież ostatecznie kluczowy może okazać się mecz Jagiellonii ze Stalą, Pogoni z Piastem albo Legii z Radomiakiem. Taki Radomiak przecież ogrywa Raków a potem przegrywa z ŁKS-em. Co zrobi za tydzień, dwa? Nie sposób przewidzieć.

Przyznam, że tęsknię za ligą z dwoma, trzema mocnymi, rokującymi drużynami. Komu to przeszkadzało? Czesi doczłapali do 10. miejsca w ligowym rankingu UEFA i będą mieli zespół w Lidze Mistrzów. My mamy ligę, w której każdy może z każdym i niewiele więcej.

Terminarz czołowych drużyn do końca sezonu: