Jakub Moder został zgłoszony przez Brighton and Hove Albion do gry w Premier League – podaje dziennikarz portalu The Athletic Andy Naylor. To oznacza, że powrót kadrowicza po koszmarnej kontuzji jest o krok bliżej.

Jakub Moder doznał kontuzji w kwietniu 2022 roku. Od tej pory walczy o powrót do gry / Shutterstock Jakub Moder doznał urazu w kwietniu 2022 roku w czasie meczu angielskiej ekstraklasy między Brighton a Norwich. Polak wszedł na boisko w 83. minucie, a już pięć minut później musiał zejść z murawy. Pomocnik bez kontaktu z rywalem upadł na murawę i złapał się za kolano. Nie był w stanie zejść o własnych siłach i utykając, opuścił boisko przy asyście fizjoterapeutów. Później trafił na nosze. Okazało się, że Moder zerwał więzadło w kolanie. Konieczne było przeprowadzenie dwóch operacji. Przez ponad 1,5 roku trwała walka o powrót Modera do gry. Teraz jego klub uznał, że można go już zgłosić do rozgrywek Premier League. Do modyfikacji w składzie może dojść w styczniu, gdy będzie trwało okienko transferowe. Jakub Moder został graczem Brighton w październiku 2020 roku. W barwach "Mew" zadebiutował w lutym 2021 roku i rozegrał 45 spotkań. Jego klub zajmuje aktualnie szóste miejsce w angielskiej ekstraklasie. W reprezentacji Polski rozegrał 20 spotkań. Zagrał m.in. w barażach o awans do mistrzostw świata w Katarze. W biało-czerwonych barwach zdobył dwie bramki. Zobacz również: Siatkarki powalczą o Paryż. Czyrniańska wraca do składu

Mike Tyson chce stworzyć sieć coffeeshopów

Żądają wykluczenia kolejnego kraju z igrzysk. Napisali list do MKOl

Polska - Słowenia. Już dziś bitwa o finał ME siatkarzy RMF 24