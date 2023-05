Pieniądze ze sprzedaży Jakuba Modera do Brighton należą się piłkarskiej Warcie Poznań S.A. a nie wielosekcyjnemu klubowi KS Warta Poznań - zdecydował poznański sąd apelacyjny. O procent od tej transakcji upomniały się dwa kluby i to właśnie sąd miał rozstrzygnąć, komu należą się pieniądze.

Jakub Moder / NEIL HANNA / PAP/PA

Pieniądze ma wypłacić Lech Poznań, który sprzedał zawodnika za granicę. Wcześniej Moder był wychowankiem Zielonych. Problem w tym, że po pieniądze zgłosiły się dwa kluby Warta.

W latach 2011-2014 Jakub Moder był wychowankiem Warty Poznań. Kiedy przechodził do Lecha Poznań, drugi klub z Poznania zastrzegł sobie prawo do pewnej kwoty od kolejnej sprzedaży zawodnika. Gdy w 2020 roku Kolejorz sprzedał Modera do Brighton procent ten wynosił ponad dwa miliony złotych.

Po pieniądze zgłosiły się piłkarska Warta Poznań S.A, powstała w 2015 roku i wielosekcyjny KS Warta, w którym grał Moder. Jeszcze przed transferem piłkarza, wszystkie drużyny piłkarskie przeszły pod zarząd Warty Poznań SA. Z kolei stowarzyszenie KS Warta upierało się, że skoro Moder grał w jego barwach to tu powinny popłynąć pieniądze z transferu.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał jednak, że to piłkarska Warta ma prawa do ponad dwóch milionów złotych.

Stowarzyszenie nie wyklucza wniosku o kasację, a sprawa toczy się jeszcze przed sądem piłkarskim.