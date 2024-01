Kibice wdarli się na boisko, zmuszając piłkarzy do ucieczki do szatni. Po 38 minutach wznowiono mecz, a zegar przestawiono na 77 minut i 10 sekund. Dokładnie w tej chwili Cunha strzelił drugiego gola dla Wolves.

Władze West Bromwich Albion zapewniły, że będą współpracować z policją i federacją piłkarską w celu zbadania sprawy.

Wiem, że rodziny zawodników West Brom znajdowały się w tym sektorze, gdzie doszło do bijatyki, co budzi niepokój. Mam nadzieję, że wszyscy są cali. Nie jestem pewien, co było przyczyną tego zajścia. Całe szczęście udało nam się dokończyć spotkanie - powiedział trener Wolves Gary O'Neil.

Niestety kiedy wróciliśmy na boisko, atmosfera na stadionie była fatalna. To naprawdę smutne - dodał szkoleniowiec.