Piłkarze Arsenalu Londyn, z Jakubem Kiwiorem na ławce rezerwowych, pokonali u siebie w zaległym meczu angielskiej ekstraklasy Chelsea Londyn 5:0. Tym samym umocnili się na pierwszym miejscu w tabeli.

/ ANDY RAIN / PAP/EPA

Wynik już w czwartej minucie otworzył Leandro Trossard, ale kolejne bramki padły po przerwie. W drugiej połowie po dwa gole zdobyli Ben White i Kai Havertz.

Chelsea nie miała nic do powiedzenia. Jedyny celny strzał, w dodatku łatwy do obrony, oddała w 68. minucie.

W tabeli Arsenal ma trzy punkty przewagi nad Liverpoolem i cztery nad Manchesterem City.

"The Reds" rozegrali jednak o jeden mecz mniej, a broniący tytułu "The Citizens" mają do rozegrania aż dwa zaległe spotkania.