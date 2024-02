Wiosna w piłkarskiej 1. lidze zapowiada się pasjonująco. Do zdobycia dwa miejsca dające bezpośredni awans do Ekstraklasy oraz jedno na ścieżce dwustopniowych baraży. O awansie marzy oczywiście całkiem pokaźne grono drużyn. W czubie tabeli ścisk, a to gwarantuje emocje na pierwszoligowych boiskach.

Kibice Arki Gdynia / Jan Dzban / PAP Zimę na fotelu lidera spędzili piłkarze Arki Gdynia. Mają na koncie 34 punkty. Tyle samo co GKS Tychy, ale ta ekipa ma o jeden mecz rozegrany mniej. Niżej w tabeli panuje ogromny ścisk. Motor Lublin i Lechia Gdańsk mają po 32 punkty. Wisła Kraków i Odra Opole po 31, Wisła Płock - 30. Dość powiedzieć, że 10. w tabeli Górnik Łęczna traci do lidera z Gdyni skromne 7 punktów, a do tego ma jeszcze zaległy mecz. Właśnie w Łęcznej otworzy się pierwszoligowa wiosna. Górnik podejmie Miedź. To o 18:00. Wieczorem także czeka nas starcie ważne dla sytuacji w górnych rejonach tabeli, bo GKS Tychy zmierzy się z Odrą. W sobotę o punkty powalczą Lechia i Wisła Płock. Każde z tych spotkań może ostatecznie mieć kolosalne znaczenie. Bezpośredni awans do Ekstraklasy wywalczą drużyny z 1. i 2. miejsca. Ekipy, które zajmą lokaty od 3. do 6., powalczą w dwustopniowych barażach. Trzy drużyny z końca tabeli spadną z kolei na trzeci poziom krajowych rozgrywek. Taki system powoduje, że w drugiej części sezonu wszyscy są w grze o jakiś cel. Jednych kusi awans, innych możliwe baraże. Pozostali oglądają się za plecy i starają się, by nie znaleźć się pod kreską. Są także drużyny, które wiosną spróbuję się wykaraskać ze strefy spadkowej. W tej grupie zamykające tabelę Zagłębie Sosnowiec. O tej drużynie zimą było głośno po tym jak niespełna jeden procent akcji klubu kupił znany z programów telewizyjnych biznesmen Rafał Collins. W Sosnowcu zmieniono trenera (Artura Derbina zastąpił Aleksandr Chackiewicz) a także zakontraktowano kilku znanych z Ekstraklasy piłkarzy jak Michał Janota czy William Remy. Wypożyczono także młodego napastnika Gabriela Kirejczyka z Piasta Gliwice. Sosnowiczanie do bezpiecznego miejsca w tabeli tracą aż 8 punktów. W strefie spadkowej są także: Podbeskidzie Bielsko-Biała i Resovia. Blisko kreski są Polonia Warszawa czy Chrobry Głogów. Warto odnotować jeszcze powrót na pierwszoligowe boiska Radosława Majewskiego. Były reprezentant Polski, który grał w przeszłości w Groclinie Grodzisk Wlkp., Nottingham Forrest czy Lechu Poznań, wraca do Znicza Pruszków. 37-latek pochodzi z tego miasta i to tam zaczynał sportową karierę. Ostatnia kolejka sezonu zasadniczego jest zaplanowana na 25-26 maja. Później czekają nas jeszcze baraże. Program pierwszej wiosennej kolejki 1. Ligi: piątek, 16 lutego Górnik Łęczna - Miedź Legnica (godz. 18.00) GKS Tychy - Odra Opole (20.30) sobota, 17 lutego Podbeskidzie Bielsko-Biała - Resovia (15.00) Polonia Warszawa - Arka Gdynia (17.30) Lechia Gdańsk - Wisła Płock (20.00) niedziela, 18 lutego Stal Rzeszów - Wisła Kraków (12.40) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Chrobry Głogów (15.00) Zagłębie Sosnowiec - Znicz Pruszków (18.00) poniedziałek, 19 lutego GKS Katowice - Motor Lublin (18.00) Zobacz również: Skoki narciarskie: Komplet Polaków wystąpi w konkursie w Sapporo

MŚ w łyżwiarstwie szybkim: Brązowy medal Polek w sprincie drużynowym

Zwycięzcy Ligi Mistrzów nie dali szans Wiśle Płock

Koszmarny początek i szalony pościg Legii w meczu z Molde