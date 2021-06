​Reprezentacja Polski koszykarzy 3x3 rozpoczęła eliminację mistrzostw Europy w Tel Awiwie od zwycięstwa z Hiszpanią 18:16 po dogrywce. Także w doliczonym czasie swój pierwszy mecz wygrały Polki, pokonując Belgię 13:12.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Rozstawionym z numerem pierwszym Polakom, którzy pod koniec maja w turnieju kwalifikacyjnym w Grazu wywalczyli prawo startu w igrzyskach olimpijskich w Tokio, zwycięstwo nad Hiszpanią (8) nie przyszło łatwo. Decydowały ostatnie sekundy meczu. Przy prowadzeniu rywali 16:12 dwoma celnymi rzutami z dystansu popisał się Michael Hicks, doprowadzając do dogrywki. W doliczonym czasie zwycięstwo ekipie trenera Piotra Renkiela dały punkty Pawła Pawłowskiego i najskuteczniejszego w drużynie Przemysława Zamojskiego (8 pkt).

W sobotę w grupie A biało-czerwoni zagrają jeszcze z Turcją.

Polki także są rozstawione z numerem 1. W spotkaniu z Belgią (9) ich najlepszą zawodniczką była Marzena Marciniak (7 pkt). W kolejnym meczu zmierzą się z Serbią (8).

Dwie czołowe drużyny z każdej z czterech grup turnieju eliminacyjnego awansują do ćwierćfinału. Te z męskiej grupy A w sobotę wieczorem zmierzą się z zespołami, które wyjdą z grupy C (Czechy, Chorwacja, Izrael, Portugalia). Dwójka z żeńskiej grupy A także trafi na rywali z C (Hiszpania, Austria, Grecja).

Zwycięzcy uzyskają awans do turnieju finałowego mistrzostw Europy w Paryżu (10-12 września).