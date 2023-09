Mimo wykluczenia z zawodów w Vojens Bartosz Zmarzlik pozostał liderem mistrzostw świata na żużlu i o czwarty tytuł w karierze będzie walczył 30 września w Toruniu. Przedostatni turniej Grand Prix w Danii wygrał Duńczyk Leon Madsen, a jedyny Polak w stawce Patryk Dudek zajął 13. miejsce.

Bartosz Zmarzlik / Tytus Żmijewski / PAP

Bezpośrednio przed turniejem Zmarzlik został zdyskwalifikowany za niewłaściwy kombinezon w eliminacjach. Sędziowie uznali, że jego kevlar miał niezgodne z regulaminem logotypy. Pierwszy taki przypadek w historii cyklu Grand Prix wywołał duże kontrowersje, ale decyzja nie została zmieniona. Ponadto Polak będzie musiał zapłacić 600 euro kary.



Przed turniejem w Vojens Zmarzlik miał 24 punkty przewagi nad Fredrikiem Lindgrenem i już w sobotę mógł świętować kolejny tytuł. Szwed w sobotę wykorzystał jednak niespodziewanie nadarzającą się szansę, zajął drugie miejsce i jego strata do Polaka stopniała do sześciu punktów. W tej sytuacji rywalizacja o mistrzostwo świata rozstrzygnie się za dwa tygodnie w Toruniu. Już tylko ci dwaj zawodnicy mają szansę na złoto.



Lindgren miał w sobotę szansę nawet na zwycięstwo, prowadził przez większą część wyścigu finałowego, ale na ostatnim okrążeniu wyprzedził go Madsen, wprowadzając w euforię miejscowych kibiców. Na najniższym stopniu podium stanął Australijczyk Jack Holder, a czwarte miejsce zajął Brytyjczyk Robert Lambert.



Kolejny raz słabo pojechał Dudek, który w pięciu startach zdobył zaledwie trzy punkty i stracił już nawet matematyczne szanse na szóste miejsce w klasyfikacji końcowej, co gwarantuje utrzymania miejsca w cyklu GP na przyszły sezon. Szans na to nie ma także Maciej Janowski, który nie wystąpił w Vojens z powodu kontuzji.



Turniej o GP Danii obfitował w upadki. Najgroźniejszy wypadek miał były mistrz świata Australijczyk Jason Doyle, który opuścił stadion w karetce.



Wyniki turnieju w Vojens:



1. Leon Madsen (Dania)

2. Fredrik Lindgren (Szwecja)

3. Jack Holder (Australia)

4. Robert Lambert (W. Brytania)

5. Daniel Bewley (W. Brytania)

6. Mikkel Michelsen (Dania)

7. Mads Hansen (Dania)

8. Max Fricke (Australia)

...

13. Patryk Dudek (Polska)



Czołówka klasyfikacji generalnej GP:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 138 pkt

2. Fredrik Lindgren (Szwecja) 132

3. Martin Vaculik (Słowacja) 113

. Jack Holder (Australia) 113

5. Daniel Bewley (W. Brytania) 98

6. Robert Lambert (W. Brytania) 97

7. Leon Madsen (Dania) 95

8. Jason Doyle (Australia) 88

...

11. Patryk Dudek (Polska) 62

13. Maciej Janowski (Polska) 43

21. Bartłomiej Kowalski (Polska) 4

24. Szymon Woźniak (Polska) 1



Termin ostatniego turnieju:

30 września - Toruń