Trener reprezentacji Polski w amp futbolu Marek Dragosz ogłosił nazwiska zawodników, którzy będą reprezentować nasz kraj na wrześniowych mistrzostwach Europy w Krakowie. Turniej rozpocznie się 12 września i potrwa tydzień.

Skończyliśmy zgrupowanie wczoraj, chłopcy dostaną teraz 3 dni wolnego, a potem wracamy do pracy indywidualnej. W takiej formule będziemy pracować przez najbliższe dwa tygodnie. Spotykamy się ponownie w Krakowie 1 września i przez kolejne pięć dni będziemy przygotowywać się do Mistrzostw Europy - poinformował selekcjoner reprezentacji Polski Marek Dragosz. Chciałbym poznać trenera, który ma wybitną łatwość w wyborze ekipy na taki Turniej. Mieliśmy dużą trudność przy ustaleniu ostatecznej kadry, analogicznie było zresztą przy okazji poprzednich Mistrzostw. Z perspektywy trenera jednak nie tyle trudno jest powołać 13 zawodników, co podziękować 2 piłkarzom, którzy w ostatnim czasie bardzo ciężko trenowali i niestety poniekąd zostali odarci z marzeń. Niestety, mieliśmy jednak limity uwarunkowane przepisami i tak musiało się stać - wyjaśnił trener biało-czerwonych.

Na konferencji prasowej był obecny jeden z powołanych zawodników, Krystian Kapłon. Widać koncentrację w drużynie. Został miesiąc, ale już wchodzimy na nasze najwyższe obroty. Z treningu na trening wyglądamy coraz lepiej i myślę, że już jesteśmy dobrze przygotowani do tego turnieju - zauważył. Fakt, że będziemy mieć wsparcie licznych kibiców, dodaje nam skrzydeł. Gramy dla fanów i również dzięki nim zdobywamy bramki oraz osiągamy sukcesy. Moim marzeniem jest to, by kibiców było tak dużo, aby wręcz zabrakło miejsca na stadionie. Tak już zdarzało się wcześniej na naszych meczach i to było coś fantastycznego - dodał.

Mistrzostwa pierwotnie miały się odbyć w 2020 roku, ale zostały przeniesione na obecny termin ze względu na pandemię koronawirusa. Polacy będą bronić brązowego medalu wywalczonego na mistrzostwach Europy w Turcji w 2017 roku.Wstęp na mecze, które rozgrywane będą na stadionach Cracovii, Garbarni i Prądniczanki, będzie bezpłatny.

Kadra reprezentacji Polski w ampfutbolu:

BRAMKARZE: Łukasz MIŚKIEWICZ (Podbeskidzie Kuloodporni Bielsko-Biała), Jakub POPŁAWSKI (Legia Warszawa), Igor WOŹNIAK (Wisła Kraków).

OBROŃCY: Kamil ROSIEK (Wisła Kraków), Przemysław ŚWIERCZ (Wisła Kraków), Jakub KOŻUCH (Legia Warszawa), Przemysław FAJTANOWSKI (Wisła Kraków), Piotr MIZERA (Podbeskidzie Kuloodporni Bielsko-Biała).

POMOCNICY/NAPASTNICY: Krystian KAPŁON (Wisła Kraków), Tomasz MIŚ (Podbeskidzie Kuloodporni Bielsko-Biała), Kamil GRYGIEL (Wisła Kraków), Bartosz ŁASTOWSKI (Legia Warszawa), Mariusz ADAMCZYK (Legia Warszawa).

Amp futbol to odmiana piłki nożnej rozgrywanej przez zawodników po jednostronnej amputacji kończyny dolnej - w przypadku graczy z pola - lub kończyny górnej u bramkarzy.