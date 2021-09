Żużlowa reprezentacja Polski rozpoczyna walkę o tytuł najlepszej żużlowej pary na świecie. Półfinały Speedway of Nations odbędą się w dziś i jutro na torze w łotewskim Daugavpils. Finał zaplanowano na 16 i 17 października w Manchesterze. "Trzymajcie za nas kciuki" - apeluje do kibiców Bartosz Zmarzlik.



Zawody pod nazwą Speedway of Nations rozgrywane są od 2018 roku. Wszystkie trzy edycje, które do tej pory rozegrano, padły łupem reprezentantów Rosji. Rok temu z powodu pandemii najpierw zrezygnowano z zawodów półfinałowych, a później przeniesiono finał z Manchesteru do Lublina. Finału nie udało się jednak rozegrać w całości, gdyż na przeszkodzie stanęła pogoda. Ostatecznie odbył się zaledwie jeden, niepełny turniej. Zawody, które wyłoniły zdobywców drużynowego pucharu świata wyłoniono po 14 biegach. Po raz trzeci zwycięzcami zostali Rosjanie, a mającym tyle samo punktów Polakom przypadło srebro, gdyż w pojedynku bezpośrednim żużlowcy "Sbornej" byli lepsi, wygrywając 5:4.

Tym razem teoretycznie szanse biało-czerwonych na triumf są większe, gdyż w ekipie rosyjskiej zabraknie Artioma Łaguty i Emila Sajfutdinowa, którzy zrezygnowali ze startu w tych zawodach. Obaj swoje decyzje tłumaczą ciągłym brakiem wsparcia dla reprezentacji Rosji w sportach motorowych, mimo zdobycia trzech z rzędu tytułów drużynowych mistrzostw świata.

Podopiecznych trenera Rafała Dobruckiego nie czeka jednak łatwa droga, choć awans do samego finału wydaje się być formalnością. W piątkowy wieczór Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera oraz Jakub Miśkowiak zmierzą się z mocnymi zawsze Duńczykami i Szwedami. Skład "polskiego" półfinału uzupełniają pary ze Stanów Zjednoczonych, Czech, Słowenii i Finlandii. Drugi, sobotni półfinał to rywalizacja reprezentacji Włoch, Australii, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Francji oraz gospodarzy.

Finał, w którym czekają już gospodarze, a więc Wielka Brytania, odbędzie się 17 i 18 października na torze w Manchesterze. Awans do niego uzyskają po trzy najlepsze drużyny z obu półfinałów. Decydujące o tytule zawody są dwudniowym turniejem, którego zwycięzcom przypada tytuł drużynowego mistrza świata.

Zgodnie z formułą Speedway of Nations poszczególne reprezentacje mogą zgłosić kadrę składającą się z pięciu zawodników - trzech seniorów i dwóch młodzieżowców do 21 lat. Z tych zgłoszonych zawodników do rywalizacji przystępuje ostatecznie dwóch seniorów oraz jeden młodzieżowiec. Jeden z nich jest rezerwowym, który może być wprowadzony w dowolnym momencie zawodów. Każda reprezentacyjna para jeździ przeciwko sobie jeden raz.

W półfinałach SoN łączna suma punktów każdej z ekip po 21 wyścigach ustala kolejność par, z których dwie najwyżej sklasyfikowane mają zagwarantowane miejsce w zawodach finałowych. Trzecia w kolejności ekipa awansuje do ostatniego biegu półfinału, a te z czwartego i piątego miejsca toczą rozgrywkę barażową w 22. wyścigu. Wygrany ma jeszcze szansę na pokonanie trzeciego po fazie zasadniczej zespołu i tym samym uzupełnienie składu turnieju finałowego.

Nieco inaczej wygląda końcówka decydujących o tytule zawodów. Tam reprezentacja, która zajmie pierwsze miejsce po fazie zasadniczej awansuje od razu do biegu finałowego, a zespoły z miejsc drugiego i trzeciego spotykają się w barażu. Teoretycznie więc nawet trzeci zespół fazy zasadniczej finałowego turnieju, może zdobyć tytuł drużynowego mistrza świata.

Zanim jednak dojdzie do rywalizacji w Manchesterze, czas na półfinały w Daugavpils. Zarówno piątkowe, jak i sobotnie zawody zaplanowano na godz. 19.00 czasu lokalnego, co oznacza, że start do pierwszego biegu według czasu polskiego odbędzie się o godz. 18.00.

Składy półfinałów Speedway of Nations w Daugavpils:

piątek - 17 września

Stany Zjednoczone: 1. Broc Nicol, 2. Luke Becker, 3. Blake Borello (U21)

Polska: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Dominik Kubera, 3. Jakub Miśkowiak (U21)

Czechy: 1. Vaclav Milik, 2. Josef Franc, 3. Petr Chlupac (U21)

Dania: 1. Leon Madsen, 2. Mikkel Michelsen, 3. Mads Hansen (U21)

Słowenia: 1. Matic Ivcic, 2. Nick Skorja, 3. Anze Grmek (U21)

Szwecja: 1. Fredrik Lindgren, 2. Pontus Aspgren, 3. Philip Hellstroem-Bangs (U21)

Finlandia: 1. Timo Lahti, 2. Tero Aarnio, 3. Timi Salonen (U21)

sobota - 18 września

Włochy: 1. Nicolas Covatti, 2. Paco Castagna, 3. Michele Menani (U21)

Australia: 1. Jason Doyle, 2. Max Fricke, 3. Keynan Rew (U21)

Ukraina: 1. Aleksandr Łoktajew, 2 Witalij Łysak, 3. Marko Lewiszyn (U21)

Rosja: 1. Sergiej Łogaczow, 2. Władimir Borodulin, 3. Mark Karion (U21)

Łotwa: 1. Andrzej Lebiediew, 2. Oleg Michaiłow, 3. Francic Gusts (U21)

Niemcy: 1. Kai Huckenbeck, 2. Martin Smoliński, 3. Nick Blodorn (U21)

Francja: 1. David Bellego, 2. Dimitri Berge, 3. Steven Goret (U21)