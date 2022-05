W wieku 80 lat zmarł znany bośniacki trener piłkarski Ivica Osim, były selekcjoner reprezentacji Jugosławii i Japonii, który sukcesy odnosił także ze Sturmem Graz. Austriacki klub przekazał wiadomość o jego śmierci, powołując się na informację rodziny.

Ivica Osim / JULIAN ABRAM WAINWRIGHT / PAP/EPA

Urodzony w Sarajewie Osim, który 6 maja skończyłby 81 lat, jako piłkarz rozegrał 16 spotkań w drużynie narodowej Jugosławii.

Pracę szkoleniową rozpoczął z Żeljeznicarem Sarajewo, którego był wychowankiem. Doprowadził ten zespół do półfinału Pucharu UEFA. Później prowadził m.in. reprezentację Jugosławii, Partizana Belgrad, Panathinaikos Ateny, a następnie w latach 1994-2002 Osim trenował austriacki Sturm Graz, z którym osiągnął największe sukcesy w historii klubu, m.in dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju, Puchar Austrii (1999) i trzykrotnie wystąpił w Lidze Mistrzów.



Osim nazywał Graz swoją "drugą ojczyzną", a zmarł dokładnie w 113. rocznicę założenia Sturmu.



Po zakończeniu pracy w Austrii wyjechał do Japonii. Najpierw szkolił piłkarzy JEF United Ichihara Chiba, a później objął zespół narodowy Kraju Kwitnącej Wiśni.



Jak napisała austriacka agencja prasowa APA, w ostatnich latach Osim chorował, ale mimo to wiadomość o jego śmierci przyszła niespodziewanie.