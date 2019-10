26 października Bulwary Wiślane w okolicy kładki Ojca Bernatka zamienią się w arenę treningową dla wszystkich amatorów biegania. Wydarzenie jest otwarte dla tych, którzy zechcą spędzić czas aktywnie i na świeżym powietrzu.

/ materiały prasowe /

Trening organizowany jest przez sportową społeczność RMF4RT Gladiators, która w swych szeregach zrzesza ponad 120 biegaczy z całego kraju. Wydarzenie ma charakter otwarty.

Zapraszamy wszystkich, którzy lubią spędzać aktywnie czas. Bez względu na wiek oraz poziom swojej kondycji. Podczas ćwiczeń stworzymy kilka mniejszych podgrup dla osób, które są na podobnym poziomie zaawansowania. Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim chcemy się dobrze bawić i spędzić czas w miłej atmosferze - mówi Rafał Płuciennik, szef i założyciel zespołu RMF4RT Gladiators.

Trening rozpocznie się w sobotę, 26 października o 18:00 i potrwa do godziny 20:00. Organizatorzy planują trening biegowy z kilkukilometrową pętlą po Bulwarach Wiślanych. Ale to nie wszystko. W planach jest również trening obwodowy na specjalnie ustawionym mini-torze do ćwiczeń. Zajęcia poprowadzi Krzysztof Chomicz - znany biegacz OCR i krakowski trener RMF4RT Gladiators. Miejscem spotkania jest Barka na Wiśle, ustawiona w sąsiedztwie kładki Bernatka w Krakowie. Po zajęciach odbędzie się integracyjne after party na Barce w stylu Halloween.

/ materiały prasowe /



Wydarzenie jest darmowe, jednak obowiązuje wcześniejszy zapis na listę zgłoszeniową. Więcej informacji na temat treningu oraz formularz zapisowy dostępny w wydarzeniu pod adresem: http://bit.ly/2oUwrpZ