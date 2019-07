To będą dwa dni niesamowitych emocji, spektakularnych przeszkód, malowniczych widoków na trasie, dobrej zabawy i osiągania Bieguna własnych możliwości… W RMF FM zapraszamy Was na największy festiwal biegów z przeszkodami w północnej Polsce!

Po wiosennym #RunMudFun zapraszamy na wakacyjną "Zemstę Neptuna"! Dwa dni dobrej zabawy w Adventure Parku Gdynia - zaprasza organizator biegu Maciej Szulwach.

W rozmowie z reporterem RMF FM Kubą Kaługą przekonuje również: Nazwa brzmi groźnie, ale bieg jest naprawdę dla każdego!

"Nazwa brzmi groźnie, ale to naprawdę bieg dla każdego"... Organizator BIEGUNA 2019 zaprasza na "Zemstę Neptuna"! Kuba Kaługa /RMF FM

Zaplanowana na 20 i 21 lipca "Zemsta Neptuna" startuje dwa tygodnie po rozegranych właśnie w Gdyni Mistrzostwach Europy w Biegach Przeszkodowych OCR.

Starty przewidziane są w sześciu kategoriach biegowych: Elite, Open, Bieg Rodzinny czy Bieg z Pieskiem, ale też B4-Before i Biegun Totalny.

Zgłosić się możecie nawet w dniu biegu - w sobotę i niedzielę: zapisy trwają TUTAJ! >>>>

Co ciekawe, BIEGUN obchodzi w tym roku 5. urodziny - i z tej okazji przygotowano w Gdyni specjalną kategorię: to BIEGUN TOTALNY!

Ten ośmiogodzinny bieg z przeszkodami - pierwszy taki w Polsce - odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Zasady są banalnie proste: podejmij wyzwanie, wykręć między 07:00 a 15:00 jak największą liczbę okrążeń, nie daj się rywalom i jako pierwszy w kraju zdobądź podium w naprawdę hardcorowym biegu OCR!

Trasa BIEGUNA 2019 tradycyjnie już zahaczy o przepiękną gdyńską plażę... gdzie również przygotowano mnóstwo atrakcji i wymagających przeszkód! Dokładnie tak, jak było to rok temu...

BIEGUN 2018 / www.biegun.info / Materiały prasowe

Wiosną tego roku usłyszeliśmy zaś... "Chlupot w butach" z RMF FM! #RunMudFun był pierwszą odsłoną BIEGUNA OCR w 2019 roku, a jego organizatorzy zadbali o to, by każdy znalazł coś dla siebie. Nie obyło się również bez niespodzianek - i to takich, że niejednemu zakręciła się w oku łezka... byliśmy bowiem świadkami oświadczyn podczas biegu! To był prawdziwy Biegun Miłości - w przepięknych okolicznościach przyrody...

Zresztą zobaczcie to wszystko na filmie!

Nowa porcja wrażeń i sportowych emocji już w najbliższy weekend w Gdyni!

Gdyby jednak wakacyjne plany nie pozwoliły Wam skosztować "Zemsty Neptuna" - zarezerwujcie sobie 16 listopada: na zamknięcie sezonu, także w Adventure Parku Gdynia, zaplanowano "WICHROWE WZGÓRZA"...

W RMF FM mamy dla Was pakiety startowe na "Zemstę Neptuna"!

Jak je zdobyć? Zasada jest prosta - jak w biegu: kto pierwszy, ten lepszy!

Po jednym pakiecie dla startujących indywidualnie przekażemy autorom trzech pierwszych maili, jakie o godzinie 13:00 wpadną na skrzynkę mailową: fakty@rmf.fm ! W tytule maila należy wpisać hasło: "ZEMSTA NEPTUNA: INDYWIDUALNIE", a w treści podać: imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy.

Po jednym pakiecie dla startujących w dowolnej formule rodzinnej przekażemy autorom trzech pierwszych maili, jakie o godzinie 17:00 wpadną na skrzynkę mailową: fakty@rmf.fm ! W tytule maila należy wpisać hasło: "ZEMSTA NEPTUNA: RODZINNIE", a w treści podać: imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy.

Szczegółowy harmonogram startów znajdziecie TUTAJ! >>>>