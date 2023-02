Na czele Zagłębia po raz trzeci już stanął Dariusz Dudek. Szefostwo klubu zaufało trenerowi, który już raz wprowadził Zagłębie do ekstraklasy. Teraz sytuacja wydaję się dość trudna, bo zespół z Sosnowca zajmuje dopiero 12. miejsce w ligowej tabeli i traci do prowadzącego ŁKS-u 15 punktów. Zagłębie otworzy rundę wiosenną meczem z Arką Gdynia

Dariusz Dudek znów jest trenerem Zagłębia Sosnowiec / Shutterstock

Klub ma wszystko, by powalczyć o ekstraklasę - powiedział Dariusz Dudek, który ponownie poprowadzi Zagłębie. Dudek po raz kolejny został szkoleniowcem Zagłębia w grudniu zeszłego roku. Sosnowiczanie w przerwie zimowej nie wyjechali na żaden obóz, a treningi odbywali u siebie.

Mówiłem, że dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki, ale nikt nie mówił o wchodzeniu trzeci raz. Każda rzeka płynie inaczej i ze mną jest podobna sytuacja. Stres był za każdym razem; gdy byłem tu pierwszy i drugi raz. To jest stres pozytywny, który nas napędza. Człowiek dzięki temu może pracować od rana do wieczora, a po tej pracy oczekuje dobrego wyniku i zadowolenia ze swojej pracy - mówił reporterowi RMF FM Dariusz Dudek.

Utrzymać się i powalczyć o awans

Zagłębie musi teraz przede wszystkim zadbać o utrzymanie, ale ambicje trenera sięgają dużo wyżej. Dudkowi marzy się miejsce w pierwszej szóstce tabeli, a to daje możliwość awansu do ekstraklasy po starciach barażowych.

Marzę o ekstraklasie, ale mamy silnych rywali o wyższych budżetach. Zdaję też sobie sprawę z tego, że jeśli nie będziemy wygrywać, to nie będzie skrupułów, by po raz kolejny zmienić trenera. Czujemy presję, którą wzmaga przeprowadzka na nowy stadion, ale sobie z nią poradzimy. Liczę, że kibice będą naszym dwunastym zawodnikiem, wspomogą nas w trudnych momentach. Zagłębie ma wszystko, by powalczyć o ekstraklasę - stwierdził Dudek.

Zmiany we władzach

Pod koniec listopada rezygnację złożył prezes Zagłębia Łukasz Girek, zastąpił go były piłkarz m.in. Górnika Zabrze i Śląska Wrocław, Arkadiusz Aleksander, dotychczasowy wiceprezes klubu.

Tych zmian w klubie było bardzo dużo. Jest dużo pracy do wykonania. Mamy nowego prezesa. Myślę, że wspólnie wszyscy pracownicy w klubie i cała moja szatnia będziemy pracować nad dobrem klubu i wynikami. Wyniki zawsze poprawiają atmosferę - zaznacza Dudek.

Mecz Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia w sobotę o 20:00