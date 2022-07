Jedna z najważniejszych polskich imprez w sportach motorowych wystartuje w najbliższy weekend. Organizatorzy 13. Wyścigu Górskiego Limanowa opublikowali listę zgłoszeń zawodników, którzy walczyć będą na trasie Stara Wieś – Przełęcz pod Ostrą o puchary i punkty w rywalizacji Mistrzostw Europy FIA (FIA EHC) oraz w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski. Na liście znalazło się aż 113 kierowców z 12 państw.

/ Fot. UMA Agnieszka Wołkowicz / Materiały prasowe

Najliczniejszą grupą gości będą Czesi, których pojawi się aż dziewięcioro, 7 kierowców przyjedzie z Austrii, swoich reprezentantów będą mieć także Chorwacja, Czarnogóra Francja, Hiszpania, Macedonia, Niemcy, Słowacja, Węgry i Włochy.

Kibice, których w podczas poprzednich wyścigów w Limanowej bywało ok. 30 tysięcy, obejrzą zmagania aż 12 bolidów. Z czołowej europejskiej piątki, klasyfikowanej w Kat. 2 zgłosiło się aż czterech kierowców: trzykrotny Mistrz Europy Christian Merli, (ITA, Osella FA 30), lider po 5 rundach z dorobkiem 125 pkt, Petr Trnka (CZE, Norma M 20 FC) 95 pkt, Alexander Hin (DEU, Osella FA 30) 66 pkt i Sébastien Petit ( FRA, Nova NP01) 65 pkt. Najdłuższą trasę do Limanowej pokona jeden z najmłodszych zawodników, trzykrotny mistrz juniorów Hiszpanii, Gonzalo Cabañas Fernàndes-Capalleja (ESP, Nova NP. 03), który z rodzinnego Madrytu ma do pokonania trasę 2885 km! Za kierownicami bolidów zobaczymy także dwóch Polaków: konstrukcjami AKKC Motorsport z silnikami Alfa Romeo pojadą Pumba i Jarosław Kaszuba.

/ Fot. Mariusz Suss / Materiały prasowe

W Kat. 1 FIA EHC (samochody z nadwoziem zamkniętym), zobaczymy w komplecie pierwszą dziesiątkę mistrzostw, z liderem - Vasilije Jaksicem (MNE, Mitsubishi Lancer, 118 pkt), drugim w klasyfikacji Karlem Schagerlem (AUT, VW Golf Rally, 111 pkt) i trzecim w tej kategorii Antonino Migliuolo (ITA, Mitsubishi Lancer, 91 pkt). Na starcie nie zabraknie oczywiście naszych trzech eksportowych zawodników: Janusza Grzyba (POL, Honda Civic), walczącego o punkty w Gr. 4 oraz Piotra Ilnickiego (POL, Honda Civic) i Macieja Serafina (POL, Renault Clio), którzy rywalizują w Gr. 5.

Interesująco przedstawia się lista zgłoszeń w poszczególnych grupach. W najmocniejszej Gr. 1 zobaczymy 13 aut, najliczniej obsadzoną grupą - aż 27 aut. Na trasie pojawi się 8 polskich Mini (dziewiątym startować będzie Cooper S Sebastiana Malscha (DEU) oraz cztery Fiaty 126. Do Limanowej powróci unikatowy cross car SEMOG BRAVO Teodora Kocura, wart też zwrócić uwagę na piekielnie szybkiego Fiata X 1/9, którego przywiezie Włoch Manuel Dondi.

/ Fot. UMA Agnieszka Wołkowicz / Materiały prasowe

Na liście zgłoszeń widnieją trzy panie (w tym dwie w bolidach: Anna Ambruz (SVK) - Tatuus FR 2000 i Sigird Eva Ferstl (AUT) - Tatuus Master S 2000), jedyną Polką będzie debiutująca w tym sezonie Klaudia Glazar, która pojedzie Hondą Civic w klasyfikacji GSMP.

13. Wyścig Górski Limanowa - Przełęcz pod Ostrą będzie także 9. i 10. Rundą Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Po 8 rundach sytuacja w czołówce jest bardzo ciekawa. Prowadzi Karol Krupa (Skoda Fabia) z dorobkiem 111 pkt., na drugim miejscu znajduje się Sebastian Stec ( Ford Fiesta), trzeci na liście jest Jędrzej Szcześniak (Lamborghini Huracan) 96 pkt., za nim czwarty Szymon Piękoś (Mitsubishi Lancer) i piąty Dubai (Mitsubishi Lancer Berg Monster). Całą piątkę oczywiście zobaczymy na starcie wyścigu.

Trasa wyścigu liczy 5493 metry, jej rekordzistą, z czasem 1:49,841 jest Christian Merli.

Wideo youtube