Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo) wygrali Rajd Śląska 2023, który był szóstą, przedostatnią rundą sezon mistrzostw Polski (RSMP), a także rundą pucharu Europy FIA (FIA ERT) oraz mistrzostw strefy Europy Centralnej (FIA CEZ). Czwarte miejsce zajęli Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (Skoda Fabia Rally2 evo), dzięki czemu zdobyli tytuł rajdowych mistrzów Polski 2023.

/ Materiały prasowe

Trasa tegorocznej edycji Rajdu Śląska liczyła 635,12 km, z czego blisko 150,34 to dystans 12 asfaltowych odcinków specjalnych.

Wróblewski i Wróbel wygrali siedem z 12 odcinków specjalnych rajdu. Pierwszy raz na prowadzenie wyszli po rozgrywanym w sobotę oesie w Jastrzębiu-Zdroju (18,2 km). Pod koniec drugiego dnia rajdu mieli jednak problemy z hamulcami i przed finałowym etapem zawodów spadli na trzecią pozycję.

Sobotnie zmagania w roli liderów zakończyli bracia Jarosław i Marcin Szejowie (Hyundai i20 R5). Za nimi plasowali się wiceliderzy punktacji mistrzostw - Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (Skoda Fabia Rally2 evo, +0,9 s). Z kolei Wróblewskiego i Wróbla od Szejów dzieliło 8,3 s.

W niedzielę, 10 września, Wróblewski i Wróbel wygrali wszystkie cztery rozegrane oesy i zwyciężyli w Rajdzie Śląska. Dla kierowcy z Żywca to trzeci w karierze triumf w klasyfikacji generalnej rundy mistrzostw Polski. Poprzednie dwa zwycięstwa Wróblewski wywalczył w Rajdzie Świdnickim - w 2021 i 2022 roku.

Na drugim miejscu finiszowali Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (+5,1 s). Na trzeciej pozycji metę osiągnęli bracia Szejowie (+7,5 s).

Czwarte miejsce wywalczyli Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (+35,8 s). Tym wynikiem pochodzący z Rzeszowa kierowca przypieczętował swój trzeci w karierze tytuł mistrza Polski. W sezonie 2016 Grzyb triumfował z Robertem Hundlą, a w 2018 roku w drodze do tego sukcesu, w poszczególnych rundach RSMP pilotowali go Bogusław Browiński, Robert Hundla i Jakub Wróbel. Rzeszowianin ma na swoim koncie również siedem tytułów mistrza Słowacji. Z kolei dla jego pilota - Adama Biniędy to pierwszy w karierze tytuł rajdowego mistrza Polski.

Czołową piątkę Rajdu Śląska 2023 uzupełnili Sylwester Płachytka i Rafał Fiołek (Skoda Fabia Rally2 evo, +45,0 s).

Na Power Stage - ostatnim, dodatkowo punktowanym odcinku rajdu - pięć punktów za najlepszy czas zdobyli Wróblewski i Wróbel. Na kolejnych miejscach uplasowały się załogi Szeja/Szeja (4 pkt), Grzyb/Binięda (3 pkt), Byśkiniewicz/Siatkowski (2 pkt) oraz Płachytka/Fiołek (1 pkt).

W klasie 3 (samochody Rally3) zwyciężyli Jakub Matulka i Daniel Dymurski (Ford Fiesta Rally3). Czwarte miejsce zajęli Piotr Parys i Damian Syty (Ford Fiesta Rally3, +10:05,1 s), dzięki czemu obronili prowadzenie w punktacji tej klasy. O tytule w tej kategorii zdecyduje finałowa runda sezonu - 68. Rajd Wisły (29 września - 1 października)

W klasyfikacji 2WD (samochody z napędem na jedną oś) rywalizację zdominowali Jacek Sobczak i Mateusz Pawłowski w Porsche 911 GT3, najszybsi na wszystkich 11 odcinkach specjalnych.

Po Rajdzie Śląska na pierwszym miejscu punktacji mistrzostw Polski są Grzyb i Binięda (178 pkt). Na kolejnych miejscach plasują się załogi Byśkiniewicz/Siatkowski (135 pkt), Płachytka/Fiołek (118 pkt) oraz Kołtun/Pleskot (95 pkt).

Finałową runda sezonu RSMP będzie 68. edycja Rajdu Wisły (29 września - 1 października).

Rajd Śląska 2023 - klasyfikacja końcowa:

1. Wróblewski/Wróbel (Škoda Fabia Rally2 Evo) 1:28:30,8 s

2. Byśkiniewicz/Siatkowski (Škoda Fabia Rally2 Evo) +5,1 s

3. Szeja/Szeja (Hyundai i20 R5) +7,5 s

4. Grzyb/Binięda (Škoda Fabia Rally2 Evo) +35,8 s

5. Płachytka/Fiołek (Škoda Fabia Rally2 Evo) +45,0 s

6. Kołtun/Pleskot (Ford Fiesta R5 MkII) +1:06,0 s

7. Terlecki/Marczewski (Škoda Fabia Rally2 Evo) +2:32,1 s

8. Sobczak/Pawłowski (Porsche 911 GT3) +3:52,6 s

9. Kwiatkowski/Kozdroń (Škoda Fabia Rally2 Evo) +4:00,7 s

10. Kowalczyk/Hryniuk (Peugeot 208 Rally4) +6:24,5 s

RSMP 2023 - punktacja po Rajdzie Śląska 2023 (runda 6/7):

1. Grzyb/Binięda 178 pkt

2. Byśkiniewicz/Siatkowski 135 pkt

3. Płachytka/Fiołek 118 pkt

4. Kołtun/Pleskot 95 pkt

5. Szeja/Szeja 67 pkt

6. Wróblewski/Wróbel 64 pkt

7. Sesks/Francis 60 pkt

8. Terlecki/Marczewski 51 pkt

9. Poloński/Sitek 43 pkt

10. Kwiatkowski/Kozdroń 42 pkt