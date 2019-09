Duńczyk Jakob Fuglsang z ekipy Astana wygrał na przęłęczy Cubilla 16. etap wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana. Na prowadzeniu umocnił się Słoweniec Primoz Roglic (Jumbo-Visma), a na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej awansował Rafał Majka (Bora-hansgrohe).

Jakob Fuglsang / JAVIER LIZON / PAP/EPA

Fuglsang wyprzedził o 22 sekundy Brytyjczyka Tao Geoghegana Harta (Ineos) oraz o 40 sekund Hiszpana Luisa Leona Sancheza (Astana).



Roglic dojechał do mety na 16. miejscu, ze stratą blisko sześciu minut do zwycięzcy, ale umocnił się na pozycji lidera, wyprzedzając o 23 sekundy najgroźniejszego rywala Hiszpana Alejandro Valverde (Movistar).



Majka zajął 19. lokatę i odrobił ponad dwie minuty straty do Kolumbijczyka Nairo Quintany (Movistar). W ten sposób przesunął się z szóstej na piątą lokatę w wyścigu.