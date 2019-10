Polacy, Grecy, Białorusini! Nie zejdą z boiska, dopóki ostatni chętny krwiodawca nie odda krwi dla osób potrzebujących jej, by przeżyć. Bo to będzie walka o ludzkie życie. Tę walkę 11 lat temu przegrała wspaniała polska siatkarka Agata Mróz-Olszewska. Ten VIII siatkarski turniej odbywa się w hołdzie dla niej. I dla wszystkich, którzy oddają innym cząsteczkę siebie. Memoriał odbędzie się w sobotę 5 października i niedzielę 6 października we wrocławskiej hali Orbita przy ul. Wejherowskiej 34.

Agata Mróz / Andrzej Grygiel /PAP

