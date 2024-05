Valvoline Rajd Małopolski powstał z pasji do rajdów i miłości do regionu, który przecież od lat jest polską kolebką motorsportu. Grupa tworząca tę imprezę od początku wśród wielu celów stawiała sobie także pomoc lokalnej społeczności. W tym roku rajd, będący kolejną rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, jedzie dla oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża Lachowice. Ich wspólnym celem jest wsparcie Mddziału medycyny Paliatywnej suskiego szpitala w Makowie Podhalańskim.

Valvoline Rajd Małopolski 2023 / Grzegorz Momot / PAP

Organizatorzy Valvoline Rajdu Małopolski to ludzie z pasją do rajdów i wielką miłością do swojego regionu. Tworząc to motorsportowe wydarzenie, od zawsze chcieli wspierać również lokalną społeczność, nie tylko pokazując, jak wspaniała jest Małopolska i rejon Beskidu Makowskiego, ale także otwierając serca zawodników, zespołów i kibiców na najbardziej potrzebujących.

W tym roku sztab Valvoline Rajd Małopolski pragnie zaprosić wszystkich do wsparcia wyjątkowej organizacji, jaką jest PCK Lachowice. Dla wolontariuszy i ludzi dobrej woli skupionych wokół tego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża nie ma rzeczy niemożliwych. Wraz z Panem Grzegorzem Krawczykiem, sołtysem Lachowic i prezesem Koła PCK Lachowice, są zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc i wsparcie, a przede wszystkim wśród osób cierpiących. W ostatnim czasie lachowickie koło mocno angażuje się we wsparcie i wolontariat na Oddziale Medycyny Paliatywnej szpitala w Makowie Podhalańskim. To właśnie dla pacjentów tego oddziału zbierane będą pieniądze, a także środki higieniczne i artykuły pierwszej potrzeby.



Nasze koło PCK od ponad roku wspiera oddział paliatywny w Makowie Podhalańskim. Nasze działania obejmują wszystkie sfery, przy których nie jest potrzebne wykształcenie medyczne. Wykonujemy swoje obowiązki z niesamowitą cierpliwością i delikatnością. Wprowadzamy domową atmosferę: pomagamy przy karmieniu i spacerach, spędzamy długie godziny rozmawiając z pacjentami, czytamy im książki, śpiewamy i gramy na gitarze, organizujemy im czas wolny, koncerty, pikniki. Jest też czas na modlitwę. Ale też będąc tam na miejscu - widzimy realne potrzeby pacjentów. Jedną z nich jest potrzeba postawienia dużej altany w przyszpitalnym ogrodzie, w której nasi podopieczni będą mogli bez względu na pogodę spędzać ze sobą, oraz z innymi swój ceny czas. Gorąco zachęcamy do wsparcia finansowego tej naszej inicjatywy - powiedział Grzegorz Krawczyk, prezes Koła PCK Lachowice.



Szanowni Państwo, w imieniu Kompleksu Szpitalnego w Makowie Podhalańskim zwracamy się z prośbą o wsparcie naszego dzieła. W ramach dwóch oddziałów (Oddział Medycyny Paliatywnej i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy) zajmujemy się opieką nad osobami niesamodzielnymi z chorobami przewlekłymi i u kresu życia. Dzięki pomocy lokalnego środowiska w postaci wsparcia rzeczowego i finansowego, a także wspaniale działającego wolontariatu, możemy wciąż poprawiać jakość opieki nad naszymi pacjentami. Od 2022 roku wspiera nas prężnie działający wolontariat przeciwdziałający osamotnieniu, wspierający duchowo, poprawiający jakość życia chorego i jego bliskich. Nasi wolontariusze towarzyszą pacjentom w najtrudniejszych chwilach ich życia. Taki wolontariat jest cenny i potrzebny. Częścią tego wspólnego dzieła jest koncepcja stworzenia integracyjnej altany w przyszpitalnym parku. Wynika ona z potrzeby pacjentów, którym chcemy umożliwić, jak i w poprzednich latach, wspólne spotkania na świeżym powietrzu, dzięki altanie - bez względu na pogodę. Mamy nadzieję, że spotkania, rozmowy, śpiew i warsztaty pod jednym "altanowym dachem" sprawią, że nasi podopieczni zapomną choć na chwilę o prozie życia i szpitalnej codzienności. Gorąco zachęcam do udziału w kweście i wsparcia tej szczytnej inicjatywy - powiedział dr Jan Bahyrycz, Ordynator na Oddziale Medycyny Paliatywnej szpitala w Makowie Podhalańskim.



Wiele osób, które pracują przy organizacji Valvoline Rajdu Małopolski, wychowało się w Makowie Podhalańskim i okolicach. Ja sam jestem makowianinem. Tworząc tę imprezę zawsze przy okazji chcieliśmy robić coś dobrego. W zeszłym roku udało się wspomóc wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w pobliskim Juszczynie. Podczas rajdu zebraliśmy prawie 15 tysięcy złotych na remont ośrodka oraz zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków do życia. Postanowiliśmy, że przy okazji każdej kolejnej edycji rajdu będziemy zmieniać organizację, do pomocy której będziemy zachęcać. W tym roku będzie to PCK Lachowice, które samo na co dzień niesie pomoc oraz wsparcie cierpiącym i potrzebującym na oddziale paliatywnym w makowskim szpitalu. Celem będzie zbiórka na stworzenie przy tym oddziale altany, w której pacjenci oraz ich rodziny będą mogli choć na chwilę odpocząć od murów szpitala. Podczas samego rajdu zachęcamy także kibiców, partnerów oraz zespoły i zawodników startujących w naszej imprezie o przynoszenie środków pierwszej potrzeby, higienicznych czy po prostu zwykłej czekolady, do specjalnego punktu, z którego zostaną one przekazana na ten właśnie oddział - zachęca Gabriel Borowy, prezes Fundacji Sporty Motorowe, organizatora Valvoline Rajdu Małopolski.



Wpłat na rzecz PCK Lachowice możecie dokonywać poprzez specjalnie zorganizowaną na ten cel zrzutkę, którą można znaleźć TUTAJ. Tam pojawią się także licytacje wyjątkowych przedmiotów. Zbiórka do puszek prowadzona będzie również podczas trwania Valvoline Rajdu Małopolski 6-8 czerwca. Wolontariuszy będzie można spotkać w biurze rajdu (Młyn Jacka Hotel&Spa, na rynku w Wadowicach oraz koło estrady Makowianka w Makowie Podhalańskim, gdzie odbędzie się uroczysta Ceremonia Mety i rozdanie nagród. Dodatkowo zostanie przeprowadzona zbiórka środków higieny osobistej oraz artykułów spożywczych dla pacjentów oddziału. Potrzebne produkty będzie można oddać w biurze rajdu lub przy estradzie Makowianka w wyznaczonych miejscach. Wszyscy od kibiców, przez media, partnerów aż po zawodników i zespoły tworzymy fantastyczną rajdową społeczność, która kolejny raz może pokazać jak wielkie serce posiada.



Najbardziej potrzebne środki rzeczowe:

- pampersy dla dorosłych (od rozmiaru M wzwyż);



- pieluchomajtki dla dorosłych (od rozmiaru M wzwyż);



- środki higieny osobistej (np. podkłady na łóżko 60/90 cm, szampony do włosów, mydło, pianki myjące i/lub do golenia, ściereczki nawilżające, kremy nawilżające, oliwki);



- słodycze (każdego rodzaju);



- artykuły spożywcze (soki w plastikowych butelkach 0,5 litra, woda niegazowana, jogurty, nutridrinki);



- kosmetyki (balsamy do ciała, maści pielęgnacyjne).



Valvoline Rajd Małopolski zostanie rozegrany w dniach 6-8 czerwca 2024.